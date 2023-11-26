البيت الأبيض: محتجز أمريكي في غزة قد يتم إطلاق سراحه اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم إطلاق أحد الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة اليوم.
وقال لبرنامج «واجه الصحافة»، الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية: «لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن أحد هؤلاء الأمريكيين سيطلَق سراحه اليوم».
وأحجم سوليفان عن الكشف عن هوية الرهينة الذي قد يتم إطلاق سراحه.
واتفقت إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.
وأطلقت حماس حتى الآن سراح 26 إسرائيلياً وأربعة تايلانديين، في حين أفرجت إسرائيل عن 78 فلسطينياً.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26112023000110011019ID1107487009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.