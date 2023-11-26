البيت الأبيض: محتجز أمريكي في غزة قد يتم إطلاق سراحه اليوم

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه سيتم إطلاق أحد الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة اليوم.

وقال لبرنامج «واجه الصحافة»، الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية: «لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن أحد هؤلاء الأمريكيين سيطلَق سراحه اليوم».

وأحجم سوليفان عن الكشف عن هوية الرهينة الذي قد يتم إطلاق سراحه.

واتفقت إسرائيل وحماس على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.

وأطلقت حماس حتى الآن سراح 26 إسرائيلياً وأربعة تايلانديين، في حين أفرجت إسرائيل عن 78 فلسطينياً.

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