فقدان 13 شخصاً غالبيتهم من مصر.. غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

أعلنت السلطات اليونانية أن سفينة شحن غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية وسط أمواج عاصفة في وقت مبكر من يوم الأحد، ما أدى إلى فقدان 13 من أفراد الطاقم وإنقاذ شخص واحد.

قال خفر السواحل إن السفينة رابتور، المسجلة في جزر القمر، كانت في طريقها إلى إسطنبول قادمة من الإسكندرية بمصر، وعلى متنها 6000 طن من الملح.

وأكد خفر السواحل أن طاقمها مكون من 14 فردا، بينهم ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريين اثنين.

واضافت السلطات أن السفينة أبلغت عن مشكلة ميكانيكية في الساعة السابعة صباح الأحد، وأرسلت إشارة استغاثة وبعد فترة وجيزة اختفت على بعد حوالي 4 أميال بحرية (8 كيلومترات) جنوب غرب ليسبوس.

قالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة الأسوشيتدبرس إنه تم إنقاذ مصري.

وأضافت أن ثماني سفن تجارية ومروحيتين وفرقاطة تابعة للبحرية اليونانية تبحث عن ناجين.

وأشارت إلى أن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل واجهت صعوبة في الوصول إلى المنطقة بسبب الأمواج الهائجة. تحدثت المتحدثة شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن القضية كانت مستمرة وغير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة (50 ميلا في الساعة) تهب في المنطقة.





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