بدر جعفر: 22 مبادرة مناخية للرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الخيرية في «كوب28»

تشهد دولة الإمارات بعد عدة أيام اجتماع أكثر من 70 ألف فرد من جميع أنحاء العالم في دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ – مؤتمر الأطراف «كوب28». واستعداداً لهذا الحدث المرتقب، لم تدخر رئاسة «كوب28» جهداً لجعل هذه الدورة بالتحديد الأكثر شمولاً وتأثيراً من بين مؤتمرات الأطراف كلها، فعكفت بلا كلل على إعلاء صوت المجتمعات التي غُضّ الطرف عنها سابقاً، وهو أمر كان لا بد لها من تصحيحه. ولكن ما لا يعرفه البعض أن رئاسة «كوب28» ركزت جزءاً كبيراً من عملها أيضاً على تغيير آلية إشراك القطاع الخاص في مؤتمرات كوب بصورة جذرية وحاسمة.

وأهم خطوة اتخذتها رئاسة «كوب28» لتحقيق ذلك هي تنظيم منتدى المناخ الأول للأعمال التجارية والخيرية يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتوازي مع قمة العمل المناخي العالمية. سيجتمع في هذا المنتدى الفريد ألف من قادة الأعمال والمؤسسات والمبادرات الخيرية مع واضعي سياسات وأصحاب مصلحة آخرين، وسيكون ملتقى حيوياً لتبادل الآراء والتعاون في إيجاد الحلول وتحريك الجهود الداعمة للأجندة المناخية.



وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر الأطراف «كوب28»، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، «لم يعد أمامنا وقت نهدره، والأهم من ذلك أنه لم يعد هناك أصلاً داعٍ للانتظار، فالفرص وفيرة والمجال مفتوح على مصراعيه للأعمال التجارية والخيرية لتسهم بفعالية في الجهود العالمية. في الحقيقة، صمم مؤتمر «كوب28» ومنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية 22 مبادرة مناخية يمكن للرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الخيرية توليها على الفور، منها ما يُعنى بدعم المشاريع المناخية الطموحة القادرة على إحداث تغييرات جذرية، والتكنولوجيا المبتكرة، وتمكين السكان الأصليين من الوصول مباشرة إلى الاستثمارات، ومنها ما يتعلق بتسريع تحول سلاسل الإمداد الغذائية عبر الجنوب العالمي، وغير ذلك من الخيارات العديدة المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات المناخية والطبيعية باختلافها وتعددها. وأهم ما في ذلك أن هذه المبادرات والمشاريع المطروحة تمهد الطريق لقادة القطاع الخاص لترجمة التعهدات والاتفاقيات النظرية إلى جهود ونتائج فعلية ملموسة، كل حسب قدراته وإمكاناته وموارده».

وأضاف جعفر أن جدول أعمال المنتدى يتناسق مع الأعمدة الأربعة التي حددتها رئاسة «كوب28»، وهي تسريع تحول الطاقة العالمي، وتحويل التمويل المخصص للعمل المناخي، واعتبار الطبيعة والناس أولوية في سياق العمل المناخي، وضمان أن تكون هذه النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر كوب الأشمل والأنجع على الإطلاق. سيتضمن منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية 100 جلسة نقاش على مدى يومين، وسيبحث في العديد من المواضيع منها تسريع انتقال التكنولوجيا، وإزالة المخاطر من الاستثمارات الخضراء، وتحسين رأس المال المخصص لقضايا الطبيعة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الهادف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ في العالم.

وأكد جعفر أن مؤتمر «كوب28» يحرص على ألا تتوقف نتائج هذه المساعي عنده، الأمر الذي دفع منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية التابع لـ«كوب28» إلى إبرام شراكات عالمية مع طيف متنوع من المنظمات من مختلف المناطق والتخصصات، منها مبادرة الأسواق المستدامة، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الآسيوي، ومؤسسة التمويل الأفريقية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وXPRIZE.

وقال جعفر «يمكننا القول إن من أقوى النتائج التي يستطيع مجتمع الأعمال التجارية والخيرية تحقيقها هو المساهمة في سد العجز في تمويل الحلول المناخية، سيما وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تزيد عن 3 تريليونات دولار كل عام لبلوغ هدف صافي الصفر من الانبعاثات بحلول 2050. وإن أتيحت للقطاع الخاص الظروف المواتية، سيكون دور هذا القطاع الأهم والأقدر على التغيير، وسيتمكن من تكثيف الاستثمارات من مليارات إلى تريليونات، تسدّ النقص وتقربنا أشواطاً نحو الهدف».

وأضاف «ولكن رغم هذه الفرصة الهائلة، الواقع المؤسف أن الأعمال التجارية والخيرية لطالما بقيت على هامش النقاش المناخي العالمي منبوذةً باعتبارها جزءاً من المشكلة. وفي الحقيقة، لم يمانع البعض هذا التهميش ليتلافى التعقيدات السياسية التي تصاحب العمل المناخي والاعتبارات الأخرى التي تكون في بعض الحالات أكثر تعقيداً. ولكن حتى الذين كانوا مستعدين للمشاركة في العملية بصورة مجدية وبناءة، لم يجدوا سبيلاً لذلك وبقيت الأبواب أمامهم مغلقة، وفي ذلك خسارة جسيمة، خصوصاً وأن أسواق رؤوس الأموال الخاصة قد تكاثرت بأكثر من الضعفين على مدى العقد الماضي فبلغت أكثر من 23 تريليون دولار، حتى أن قيمة رأس المال الخيري لوحده المتدفق عبر النظام المالي العالمي سنوياً وصلت إلى أكثر بكثير من تريليون دولار. ما يُميز رأس المال الخيري عن غيره من الأدوات التمويلية أنه بطبيعته أكثر مرونة وقدرة على تحمل المخاطر وأطول أمداً، وستوصلنا هذه التدفقات الرأسمالية من القطاع الخاص إلى حلول واضحة قابلة للتطبيق وميسورة التكاليف لسد النقص في التمويل المناخي. وعلينا ألا نتجاهل أهمية المساهمات الإضافية الضخمة التي تستطيع الأعمال الخاصة أياً كان حجمها ومكانها في العالم، تقديمها لدعم أجندة العمل المناخي بشبكاتها الواسعة وبراعتها الابتكارية وتفاعلها مع المجتمعات المحلية».



وأكد أن الحكومات وعلى جميع المستويات، ستبقى دائماً القوة التي تدير دفة الاستجابة للمناخ محلياً وعالمياً، ولكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الأدلة المتزايدة التي تؤكد أن القطاع الخاص لديه أقوى الإمكانيات لتسريع المسارات العالمية نحو الأهداف المشتركة المعنية بالمناخ والطبيعة. وبمبادرات مثل منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية التابع لمؤتمر الأطراف «كوب28»، سنتمكن من التفاعل مع هذا القطاع المحوري وغيره من الجهات الحيوية بطرق جديدة وبناءة. ومن هذا التعاون، ستولد أجندة خضراء أكثر شمولاً تحقق أهدافنا المناخية والطبيعية وترسم لنا مساراً واضحاً نحو التقدم الاجتماعي الاقتصادي الذي يشمل الجميع دون استثناء.