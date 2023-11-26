أمازون تحول إنسانها الآلي أسترو إلى كلب حراسة للشركات الصغيرة والمتوسطة

قررت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون دوت كوم إيجاد وظيفة جديدة لإنسانها الآلي أسترو الذي أطلقته منذ عامين للقيام بالأعمال المنزلية، لكنه لم يحقق إلا نجاحاً محدوداً.

وبدأت أمازون استخدام أسترو ككلب حراسة يقوم بالدوريات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المتاجر، بعد أن جاءت ردود أفعال المستخدمين على هذا الجهاز غير مرحبة رغم تصميمه اللطيف.

في الوقت نفسه فإن هذا الجهاز الذي يستخدم في المراقبة ليس رخيصاً، حيث قالت أمازون إن جهاز أسترو فور بيزنس يكلف حوالي 2350 دولاراً، رغم أن بعض الشركات يمكن أن تراه أقل تكلفة من الاستعانة بحارس طبيعي.

في الوقت نفسه ستحصل أمازون على اشتراك شهري قدره 80 دولاراً مقابل تسجيل فيديوهات كاميرات المراقبة المثبتة في الإنسان الآلي أسترو لمدة 6 أشهر أو إرسال الإنسان الآلي لعمل دورية في طرق محددة على سبيل المثال.

كما يمكن للعميل دفع 99 دولاراً شهرياً إضافياً مقابل تفعيل خدمة أمنية تتيح لأسترو رصد صوت جرس الإنذار من الحريق أو تحطم الزجاج والاتصال بشرطة النجدة بصورة آلية عند الضرورة.

ويمكن لكاميرا أسترو الرؤية على ارتفاع أكثر من متر ورؤية الأشياء الموجودة خلف قطع الأثاث أو أي عوائق أخرى. كما يمكنه تغطية مساحة تبلغ 460 متراً مربعاً بحسب شركة أمازون، التي قررت إطلاق النسخة الجديدة من أسترو في الولايات المتحدة فقط في البداية.

يذكر أن أسترو في حجم المكنسة الكهربائية ويمكن تشغيله بالأوامر الصوتية، كما أنه مزود بخصائص القيام بأعمال الحراسة المنزلية. وباعت أمازون حتى الآن كميات قليلة من الجهاز في الولايات المتحدة مقابل 1600 دولار للجهاز الواحد لأفراد الأسر المسنين.