8 % من العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية فوق سن الـ 75 عاماً

شهد عدد العاملين ممن هم فوق سن الـ 75 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعاً قياسياً مقارنة بالمعدلات السابقة.

ويعمل الآن عدد أكبر من الأمريكيين بعد سن 75 عاماً أكثر من أي وقت مضى، وهو تحول يأتي مع اقتراب جيل طفرة المواليد الأكبر سناً من الثمانينيات من العمر، وبينما تمكن الرعاية الصحية الأفضل عديداً من كبار السن من إطالة حياتهم العملية.

في عام 2002، كان حوالي 5 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً، يعملون في الولايات المتحدة.

وبحلول عام 2022، قفزت هذه النسبة إلى 8 %، وذلك وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. وبحلول عام 2032، تتوقع وزارة العمل أن واحداً من كل عشرة أشخاص فوق سن 75 عاماً، سيستمر في العمل، حتى مع بقاء حصة العمال الأصغر سناً ثابتة، أو تنخفض قليلاً خلال نفس الفترة.

ويعمل عديد من الأمريكيين حتى السبعينيات والثمانينيات من عمرهم - أو أكثر - بسبب فترات الحياة الأطول، والمواقف المتغيرة بشأن التقاعد، وعدم كفاية المدخرات. ويقول آخرون ببساطة إنهم يستمتعون بما يفعلونه، ولم يفكروا أبداً في التخلي عنه، طبقاً لـ «سي إن بي سي».