صديقة زوجة ميسي تكشف حقيقة انفصالهما

MENAFN - Khaberni) خبرني - نفت دانييلا سمعان، زوجة سيسك فابريغاس، اللاعب الإسباني السابق، الأخبار بشأن ما تردد عن وجود أزمة بين ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو.

وكان الصحافي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز كشف في وقت سابق، أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميلان والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم مؤخراً يعيش أزمة حقيقية مع زوجته أنتونيلا روكوزو تهدد علاقتهما وتنذر بوقوع الطلاق بينهما.

وزعمت تقارير أخرى أن نجم إنتر ميامي كان على علاقة غرامية مع الصحافية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز، وأن علاقته الزوجية مع أنتونيلا على وشك الانتهاء.

وشددت دانييلا سمعان، التي تحظى بعلاقة رائعة مع عائلة ميسي، على أن هذه الأخبار غير صحيحة، وقالت في رد عبر تطبيق "إنستغرام": كل ما ينشر ليس له معنى، وليس له أي حق.

وتزوج ميسي من أنتونيلا في 2017، بعدما ارتبط بها منذ طفولته، ولديهما ثلاثة أبناء: تياغو وماتيو وسيرو.