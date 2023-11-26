الدبَّاس مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة الأردنيَّة

الدبَّاس مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة الأردنيَّة
التاريخ
11/26/2023 9:29:17 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرَّر
مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين المهندس عمر مصطفى الدبَّاس مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة الأردنيَّة.
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