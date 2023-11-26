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بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب في الرئة

11/26/2023 9:29:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إصابته بالتهاب، وظهر جالساً في مقر سكنه بدلاً من ساحة القديس بطرس، وقرأ أحد مساعديه عظته، اليوم، نيابةً عنه.

وقال فرنسيس، الذي سعل ولديه ضمادة على يده، إن لديه «التهابا في الرئة».

وكان المكتب الصحافي للكرسي الرسولي أعلن، في وقت سابق، أن «البابا فرنسيس سيتلو صلاة التبشير الملائكي على الهواء مباشرة من كنيسة بيت القديسة مارتا»، مشيراً إلى أن الصلاة ستُبث مباشرة عبر شاشات في ساحة القديس بطرس وعلى موقع فاتيكان نيوز على الإنترنت.

وعادة ما يتلو البابا صلاة التبشير الملائكي من نافذة القصر الرسولي المطلة على ساحة القديس بطرس.

وبسبب الرشح الخفيف الذي يعانيه، وأجري على خلفيته فحوص طبية أمس استبعدت خطر أي مضاعفات رئوية، تلا، اليوم، صلاة التبشير الملائكي من كنيسة القديسة مارتا.

وقال البابا، قبل أن يقرأ أحد الرهبان الجالسين إلى جانبه النص الذي يقدم صلاة التبشير الملائكي: «اليوم لا أستطيع الذهاب إلى نافذة القصر الرسولي؛ لأنني أعاني مشكلة التهاب في رئتي». وترأس شخصياً الصلاة قبل أن يفسح المجال أمام رجل الدين لتلاوة تتمة الصلاة.

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