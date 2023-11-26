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السجن 7 سنوات لخالد الجراح وزير دفاع الكويت الأسبق

11/26/2023 9:29:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم، بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل، بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

ونشر موقع صحيفة «القبس» الكويتية منطوق حكم المحكمة في القضية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، وجاء كالتالي: «سمو الشيخ جابر المبارك الصباح (امتناع عن النطق بالعقاب)، الشيخ خالد الجراح الصباح (7 سنوات مع الشغل والنفاذ)، جسار عبد الرزاق الجسار (7 سنوات مع الشغل والنفاذ)، فهد عبد الرحمن الباز (7 سنوات مع الشغل والنفاذ)، سمير مرجان آدم (امتناع عن النطق بالعقاب)، علي سليمان العساكر (7 سنوات مع الشغل والنفاذ)، حمد يوسف البنوان (7 سنوات مع الشغل والنفاذ)، وائل عثمان الفريح (7 سنوات مع الشغل والنفاذ)، عادل خلف العنزي (براءة)، 283 مليون دينار غرامات مالية».

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