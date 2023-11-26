«اقتصادية أبوظبي» تُدشن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك الرائدة في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة.

جاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرات «اقتصادية أبوظبي»، لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نَشِط ومتنوع ومستدام، وذلك بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفعالة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية، وبقية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.

يقوم البرنامج بتكليف مُيسرين ماليين لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون، لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. وسيقوم الميسر المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، للحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.

يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، حيث يمثّل أكثر من 98 % من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، ويوفِّر فرصاً وظيفية لـ 46 % من العمالة، ويسهم بـ 42.8 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقالت موزة عبيد الناصري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: تتواصل جهودنا من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة من استراتيجية التنويع الاقتصادي، عبر زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية في اقتصاد المعرفة، وزيادة الصادرات.

ومن أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير بيئة أعمال داعمة لتحقيق النمو والتوسع، قمنا بإجراء أبحاث وتحليلات شاملة، وإجراء نقاشات موسعة مع المعنيين بالقطاع، لتحديد وتفعيل الجوانب التحسينية.

وأضافت أن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمثل إضافة مهمة لمبادراتنا لدعم القطاع، إذ تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو، وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونعتقد أن البرنامج يوفر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزز نموه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى.

من جانبه، قال خلفان السعدي المدير العام لـ «تصنيف لضمان الأعمال»، إن برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، يقوم بدور حيوي وأساسي في التقييم والحفظ والإشراف على جودة الخدمات التي يقدمها الجهات المعنية، وتؤكد مشاركة (تصنيف) في هذا البرنامج التزامها الراسخ بالمحافظة على أعلى معايير أخلاقيات العمل والامتثال التشريعي والتنظيمي.

وأضاف: تُدرك تصنيف، التي توفر خدمات ضمان الأعمال، أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ونضع أهمية خاصة للمعرفة والخبرة والجودة والشفافية، والطريقة الدقيقة في توفير الخدمات، كركائز أساسية لضمان ازدهار البرنامج.

وضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت «اقتصادية أبوظبي»، العديد من المبادرات التي تشمل برنامج أبطال أبوظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلقه مؤخراً من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة حصتها في فرص المشتريات للشركات الكبيرة والحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

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