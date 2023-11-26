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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

11/26/2023 9:29:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:22، المد الثاني عند الساعة 02:04، والجزر الأول عند الساعة 19:26، والجزر الثاني عند الساعة 06:33.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29، والمد الثاني عند الساعة 22:33، والجزر الأول عند الساعة 15:29، والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 90 50

دبي 29 22 85 50

الشارقة 29 21 80 45

عجمان 28 22 80 45

أم القيوين 28 21 80 50

رأس الخيمة 29 21 80 45

الفجيرة 28 23 80 40

العـين 29 20 90 30

ليوا 28 19 90 40

الرويس 29 21 70 40

السلع 30 22 70 40

دلـمـا 29 22 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 26 80 60

أبو موسى 27 27 75 60.

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