خلال معركة بين تجار مخدرات .. رصاص طائش يقتل رجلاً في سريره بفرنسا

قُتل رجل في منزله برصاصة طائشة إثر تبادل لإطلاق النار حول نقطة للاتجار بالمخدرات قرب المبنى الذي يقطنه، ليل السبت الأحد في مدينة ديجون بوسط فرنسا الشرقي، على ما أعلنت السلطات.

كان هذا الرجل البالغ 55 عاماً، وهو ربّ عائلة من كوسوفو وصل إلى فرنسا قبل أربعة عشر عاماً، نائماً في شقته عندما أصيب بجروح قاتلة جراء إطلاق للنار من أشخاص كانوا يستقلون سيارة باتجاه المبنى الذي يقطنه، الأحد قرابة الساعة 00,30 (23,30 ت غ السبت)، بحسب ما أوضحت النيابة العامة في المدينة.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل، الذي أُعلن عن وفاته عند الساعة 00,50، كان في شقته الواقعة في الطابق الأول مع زوجته وابنته، معتبراً أن "كل شيء يدفع إلى الاعتقاد بأنه ضحية جانبية".

وأوضحت ابنته البالغة 23 عاما لوكالة فرانس برس طالبة عدم كشف هويتها "لقد استيقظنا أنا وأبي ووالدتي على سلسلة طلقات نارية قبل أن يتوقف كل شيء. ثم عاد إطلاق النار من جديد، وعندما ذهبنا لرؤية والدي الذي كان نائما في سريره، وجدناه ميتاً".

ولفتت الفتاة إلى أن شقيقها البالغ 24 عاما كان موجوداً أيضاً في الشقة التي أصيبت قبل بضع سنوات بطلقات نارية على واجهة المبنى.

وأضافت "أود أن توفر فرنسا حماية أفضل لسكانها، وأريد مغادرة ديجون".

وتحصد الحروب بين تجار المخدرات مزيداً من الضحايا في البلاد، بسبب الاستخدام المتزايد للأسلحة الفتاكة.

وفي منطقة بوش دو رون (جنوب شرق البلاد)، التي تعاني بشكل خاص من هذه المشكلة، أدت هذه الصراعات إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً هذا العام، بينهم ثلاثة ضحايا جانبيين.

وفي نيم بمنطقة غار المجاورة، قُتل طفل يبلغ عشر سنوات بالرصاص في نهاية أغسطس خلال إطلاق نار مرتبط بحرب المخدرات.



