أطقم تحكيم إماراتية تشارك في إدارة 4 مباريات بدوري أبطال آسيا

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أطقم حكام إماراتيين مهمة إدارة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكلفت طاقم تحكيم دولي بقيادة محمد عبدالله حسن، ومساعديه محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، ومعهم سلطان محمد صالح حكما رابعاً، وأحمد عيسى ومحمد عبيد خادم حكما للفيديو، بإدارة مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني وجوهور دار التعظيم الماليزي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات المجموعة التاسعة في البطولة.

ويوم الأربعاء، يدير طاقم تحكيم دولي بقيادة عادل النقبي، ومساعديه علي راشد النعيمي، وسبت عبيد، ومعهم يحيى الملا حكم الفيديو، مباراة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي وهانوي الفيتنامي، في المجموعة العاشرة.

وضمن المجموعة ذاتها، يُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف (حكما الفيديو) في إدارة مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني ووهان ثري تاونز الصيني.

فيما يُشارك الدوليون سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) وأحمد عيسى درويش، ومحمد عبيد خادم (حكما الفيديو) ضمن الطاقم المُكلف بإدارة مباراة فينتفورت كوفو الياباني وملبورن سيتي الأسترالي، في المجموعة الثامنة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز