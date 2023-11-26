نيس يفوز على تولوز ويواصل مطاردة سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي



واصل فريق نيس مطارداته لفريق باريس سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعدما تغلب على ضيفه تولوز 1 / صفر، اليوم الأحد في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

ويدين نيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه تيريم موفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

ورفع نيس رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف سان جيرمان المتصدر، وتوقف رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

بهذا الفوز، حافظ فريق نيس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في خمس مباريات.

في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لتولوز في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ست.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز