خدمة النقل المدرسي من (طرق دبي) و(كريم) تشهد طلباً متزايداً ونسبة عالية من رضا المتعاملين

شهدت خدمة النقل المدرسي التي هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة كريم من خلال خدمة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق كريم لتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية من جميع الفئات العمرية إقبالاً ورواجاً كبيرين لدى المتعاملين منذ إطلاقها مطلع أبريل من العام الجاري، مسجلة معدل رضا بلغ 4.84 من مجموع 5 درجات.

وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تتلخص الفوائد والأهداف الرئيسة المرجوة من تشغيل هذه الخدمة في توفير خيار نقل مدرسي معقول التكلفة لأولياء الأمور، بما يوفر خدمة عالية الجودة واختصاراً في زمن الرحلة للمستخدمين".

وأضاف شاكري: "سجلت هذه الخدمة منذ تدشينها في أبريل 2023 مشاركة أكثر من 750 مؤسسة تعليمية في إمارة دبي وأكثر من 1150 ولي أمر، وتنفيذ أكثر من 25,500 رحلة. هذا وتم توفير 3500 مركبة من مختلف شركات النقل الفاخر لتسيير هذه الخدمة أي ما يُشكّلُ 40% من مجموع مركبات الحجز الإلكتروني المتوفرة على تطبيق كريم، وأسفرت الخدمة عن انخفاض متوسط سعر الرحلة بنسبة 34.5% مقارنة بأسعار خدمة المركبات الفاخرة (الليموزين) العادية المتوفرة للحجز على تطبيق كريم.



وقال أيضا: "تمتاز هذه الخدمة الحيوية، التي تعد خياراً مبتكراً يُضافُ إلى منظومة النقل المدرسي التقليدية، بعدد من المزايا هي: ترشيح سائقين لا يوجد عليهم أي شكاوى تتعلق بجوانب السلامة على أدائهم، وخضوع هؤلاء السائقين إلى تدريب مخصص لضمان أعلى مستوى من الاحترافية عند نقل الأطفال من وإلى المدرسة، ومتوسط تقييم السائق يجب أن يكون فوق 4.8، وعدم نقل الأطفال دون عشر سنوات إلا برفقة شخص بالغ، وإضافة خيار مرافقة (المشرفة) عام 2024."

وتابع مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بالقول: "تحرصُ الهيئة باستمرار على تقديم أرقى خدمات النقل إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع التطوّر الحاصل في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، ومن خدمات النقل التي تسعى الهيئة دائما على توسيعها وتطويرها وتعزيزها خدمة النقل المدرسي بالنظر إلى ما تُمَثِّلهُ الشريحة المستفيدة من خدمات هذا القطاع من أهمية بالغة للهيئة تُسهِمُ في تعزيز رؤيتها المتمثِّلَةِ في: (الريادة العالمية في النقل السهل والمستدام).

بدوره، قال أنطونيو الأسمر، المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي: "لقد أطلقنا خدمة (الرحلات المدرسية) بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات وشركات النقل الفاخر في وقت مبكر من هذا العام للمساعدة في تخفيف بعض التوترات، وتوفير الوقت والمال. وقد أثبتت الخدمة شعبيتها الكبيرة، ويسعدنا رؤية الكثير من أولياء الأمور يجددون باقات اشتراكهم".





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