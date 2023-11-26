المكتب الوطني للإعلام يطلق برنامج «سفراء العمل المناخي»

أطلق المكتب الوطني للإعلام برنامج "سفراء العمل المناخي" لصناع ومؤثري التواصل الاجتماعي الذي يهدف إلى تغطية أخبار وفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop 28"، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 30 من نوفمبر الجاري.

ويعمل المكتب الوطني للإعلام من خلال البرنامج على حشد الجهود والإمكانيات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وإيصال رسائل دولة الإمارات إلى المجتمع والعالم.

ويضم البرنامج مؤثرين وصناع محتوى محليين وإقليمين وعالميين من جنسيات متنوعة، ومتخصصين في فئات الإعلام، وخدمة المجتمع، والمهتمين بالشأن البيئي.

وسيقوم المؤثرون وصناع المحتوى أعضاء البرنامج إلى جانب تغطية فعاليات المؤتمر، والأحداث التي ستقام في مدينة إكسبو موقع إقامة المؤتمر، بالتوعية حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية والترويج للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وذلك عبر محتوى إبداعي ومشوق يصل لمختلف فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف "cop 28" سينعقد في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، ومن المتوقع أن يشهد حضور أكثر من 70 ألف مشارك منهم رؤساء دول، ومسؤولون حكوميون، وقادة للقطاعات الصناعية العالمية، وممثلون للقطاع الخاص، والشباب، والمجتمع المدني، وأكاديميون، وخبراء في مجال المناخ.