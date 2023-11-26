عادات غذائية تلحق الضرر بالغدة الدرقية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفقا للدكتورة أوكسانا ميخليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، إفراط النباتيين بتناول فول الصويا يشكل خطورة على الغدة الدرقية.وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta، إلى أن العادات التي تلحق الضرر بالغدة الدرقية هي:

1 - التدخين، هناك علاقة معروفة بين التدخين وأمراض الغدة الدرقية مثل تضخم الغدة الدرقية المتوطن، وتضخم الغدة الدرقية السام المنتشر (مرض جريفز) واعتلال العين الصماء (وهو أحد مضاعفات مرض جريفز). والشخص المدخن الذي يعاني من نقص اليود يضاعف من خطر إصابته بهذه الأمراض.



2 - تناول المكملات الغذائية المحتوية على اليود دون انضباط.

وفقا لها، الجرعة الفسيولوجية المطلوبة من اليود هي 150 ملغم في اليوم، مع أن تناول جرعة لا تزيد عن 500 ملغم في اليوم يعتبر آمنا أيضا. وتناول أكثر من ذلك يسبب الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي و مرض غريفز والتهاب الغدة الدرقية المدمر لخلاياها وبالتالي فشلها.



3 - الإفراط بتناول منتجات الصويا

تشير الطبيبة إلى منتجات الصويا هي حليب الصويا والصلصلة والجبن "توفو" والحساء والتوابل وهذا يشمل بصورة خاصة النباتيين، الذين يحاولون الحصول على كمية البروتين اللازمة.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة