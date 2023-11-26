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أونروا: نحتاج 120 طنا من الوقود يوميا لتشغيل المرافق الأساسية بغزة

11/26/2023 9:18:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إننا نحتاج على الأقل لـ 120 طنا من الوقود يوميا لبدء تشغيل المرافق الأساسية في غزة.


وأضاف أبو حسنة في تصريحات صحفية أن معبر رفح لا يكفي ويجب فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال الوقود ومواد الإغاثة.


وأشار أن الأمراض المعوية والجلدية تنتشر بأضعاف ما كانت عليه في قطاع غزة منوها أن شمالي قطاع غزة ومدينة غزة يعيشان مجاعة.


وقال "الوضع في غزة وشمال القطاع أشبه بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا."
وتابع" آلية إدخال الشاحنات في معبر رفح معقدة وسعته القصوى 130 شاحنة يوميا."


وطالب بدخول 200 شاحنة مساعدات إغاثة يوميا لمدة شهرين متواصلين مشيرا أن هناك محادثات مكثفة مع الإسرائيليين لإدخال الوقود وغاز الطبخ لقطاع غزة.
وختم " إدخال الوقود بكميات كبيرة هو الأساس لتوفير مياه نظيفة للمواطنين في غزة."


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