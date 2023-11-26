روسيا تدعو مصر للمشاركة بفعالية في بطولة الصداقة العالمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية الروسي ألكسي سوروكين الرياضيين من مصر وجميع أنحاء العالم للمنافسة في البطولة، مؤكدا أن المعيار الرئيسي للمشاركة هو المؤهلات.
وعقد ألكسي سوروكين مؤتمرا صحفيا، في 25 نوفمبر الجاري، في السفارة الروسية بالقاهرة، عرض فيه للصحفيين المصريين والروس مفهوم البطولة التي ستعقد لأول مرة في موسكو ويكاترينبورغ في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024.
وأشار إلى أن المسابقات الرياضية التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 40 مليون دولار، سيتم تنظيمها في 33 نوعا من الرياضات الصيفية، وأن الطرف المضيف سيتكفل بدفع تكاليف السفر والإقامة للمنتخبات الوطنية.
MENAFN26112023000208011052ID1107486953
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.