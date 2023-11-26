-->

Sunday, 26 November 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تدعو مصر للمشاركة بفعالية في بطولة الصداقة العالمية

11/26/2023 9:18:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا المدير العام للجنة المنظمة لبطولة الصداقة العالمية الروسي ألكسي سوروكين الرياضيين من مصر وجميع أنحاء العالم للمنافسة في البطولة، مؤكدا أن المعيار الرئيسي للمشاركة هو المؤهلات.
وعقد ألكسي سوروكين مؤتمرا صحفيا، في 25 نوفمبر الجاري، في السفارة الروسية بالقاهرة، عرض فيه للصحفيين المصريين والروس مفهوم البطولة التي ستعقد لأول مرة في موسكو ويكاترينبورغ في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر 2024.
وأشار إلى أن المسابقات الرياضية التي تبلغ قيمة جوائزها أكثر من 40 مليون دولار، سيتم تنظيمها في 33 نوعا من الرياضات الصيفية، وأن الطرف المضيف سيتكفل بدفع تكاليف السفر والإقامة للمنتخبات الوطنية.




MENAFN26112023000208011052ID1107486953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث