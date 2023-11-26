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ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 14

11/26/2023 9:18:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتعد الهلال في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 14 برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر ملاحقه المباشر .
وبات الهلال الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن .
وشهدت مباريات الجولة تحقيق الهلال فوزا كاسحا بـ 9 أهداف دون مقابل على نظيره الحزم فيما تعادل الأهلي سلبيا مع نظيره الشباب والاتفاق تعادل 1-1 مع الاتحاد وفوز النصر 3-0 على الاخدود والطائي على الرائد 4-3 والرياض على التعاون 2-1 والوحدة على الخليج 3-1 والفيحاء على الفتح 1-0 وضك على ابها 4-2 .
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.




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