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محمد صلاح يكشف عن الفريق الذي سيلعب له بالسعودية

11/26/2023 9:18:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، على الفريق الذي يرغب في اللعب له بالدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
واستطاع صلاح أن يسجل 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة، كما أصبح أول لاعب في ليفربول يسجل في المباريات الست الأولى على أرضه في موسم واحد، كما وصل إلى 200 هدف في الملاعب الإنجليزية.
أكد المصري محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "ea" الرياضية، أنه يحلم باللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر.
وقال صلاح، بعدما سأل عن اللاعب الذي يحلم باللعب معه: "أريد أن ألعب مع رونالدو وميسي في يوما ما".
وترغب السعودية في استقطاب النجم المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث من الممكن أن يحقق حلمه، ويشارك رونالدو خط هجوم النصر.
وكان ليفربول قد رفض عرضًا من نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لضم صلاح مقابل 150 مليون جنيه استرليني للاعب، إلا أنه لا يزال على رأس قائمة المطلوبين في السعودية، كونه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم.
ورغم ذلك، إلا أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي في يناير قد لا يعد خيارًا متاحًا، كون اللاعب سيشارك برفقة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، التي ستقام مطلع العام المقبل، ليصبح الصيف المقبل بمثابة اختبار كبير لإدارة ليفربول من أجل الحفاظ على صلاح الذي سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

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