أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لا تكفي لنقل المساعدات

أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لا تكفي لنقل المساعدات
التاريخ
11/26/2023 9:18:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي المحتلة ميشال لاشاريتيه إن الهدنة لمدة 4 أيام فقط غير كافية لنقل المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة.
وكرر دعوته لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار بهدف إنهاء القتل العشوائي للمدنيين في غزة.
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