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أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لا تكفي لنقل المساعدات

11/26/2023 9:18:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير منظمة "أطباء بلا حدود" في الأراضي المحتلة ميشال لاشاريتيه إن الهدنة لمدة 4 أيام فقط غير كافية لنقل المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة.


وكرر دعوته لتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار بهدف إنهاء القتل العشوائي للمدنيين في غزة.


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