فتح وتعبيد طرق في بلدية الشعلة بـ 185 ألف دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طرحت بلدية الشعلة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، عطاءين لفتح وتعبيد طرق بقيمة 185 ألف دينار.
وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة، إن العطاءين يتضمنان فتح وتعبيد وتنفيذ خلطة إسفلتية ساخنة لمناطق في سحم، وسمر، العشة، وجلجلة غير مخدومة سابقا، وجرى تنظيمها حديثًا .
وأضاف أن البلدية طرحت العطاءين من موازنتها للعام الحالي لخدمة التجمعات السكانية، وسيحالان خلال شهر، بعدها ستتم المباشرة في بفتح الطرق وتعبيدها بحسب الأولوية.
وأشار إلى أن البلدية تقوم حاليا بصيانة وحدات الإنارة المعطلة، وتعزيز مناطق غير منارة وتحتاج إلى وحدات إنارة جديدة بشكل دوري بناء على طلبات تقدم به المواطنون للبلدية.
MENAFN26112023000208011052ID1107486947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.