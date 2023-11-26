مصر تسلمت أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الحكومة المصرية إنها تسلّمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيُطلق سراحهم اليوم، في الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
وأفاد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان بأن الهدنة تسير دون معوقات، وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم، منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.
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