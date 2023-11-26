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مصر تسلمت أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم اليوم

11/26/2023 9:18:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الحكومة المصرية إنها تسلّمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيُطلق سراحهم اليوم، في الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.


وأفاد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان بأن الهدنة تسير دون معوقات، وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم، منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.


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