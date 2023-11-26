لاتحاد السعودي للرياضة للجميع يكشف عن موعد النسخة الثالثة من ماراثون الرياض الدولي

(MENAFN
- APCO Worldwide) كشف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم عن موعد إقامة النسخة الثالثة من ماراثون الرياض الدولي في تاريخ 10 فبراير 2024 في مدينة الرياض بدعم مباشر من وزارة الرياضة، وذلك سعياً لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم لامحدود ومستمر للقطاع الرياضي، وبما يتواكب مع خطط وأهداف برنامج جودة الحياة وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .
كما تشكل إقامة هذه الفعالية الدولية، وجهة رياضية دولية حيوية لتعزيز نمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة وبشكل رئيسي في السعي إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم.
ويشهد الماراثون حماس المحترفين من الجنسين لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله ٤٢.٢ كيلومتر، وسيتم فتح باب التسجيل للماراثون في خلال الفترة القريبة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض أو عبر تطبيق "الرياضة للجميع".
كما يمكن للمشاركين ومحبي رياضة الجري من جميع أنحاء المملكة والعالم التسجيل في عدة سباقات مصممة لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين. فقد تم تخصيص مسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21.1 كيلومتر لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومتر لمن هم من سن ١٧ وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومتر للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.
تجدر الإشارة أن هذه النسخة من الماراثون تقدم عدة برامج تدريبية مخصصة افتراضية وميدانية بالإضافة إلى منشورات رقمية سيتم جدولتها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الراغبين بالمشاركة في هذا الحدث.
وسيتم تخصيص منطقة ترفيهية "قرية الماراثون" والتي تحتوي على فعاليات رياضية مصاحبة، ووجهة مخصصة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى لكل الزوار والمشاركين في ماراثون الرياض على مدار يومين (9 و 10 فبراير 2024).وخصص الإتحاد بهدف تحفيز المشاركين جوائز مالية ستقدم إلى الفائزين بالمراكز المتقدمة حيث سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.
ويهدف الاتحاد من خلال إقامة الماراثون إلى خلق فرص رياضية متنوعة، حيث يُمكن لكل فرد أن يتحدى نفسه ويمارس نشاطًا بدنيًا منتظماً، كما يستهدف الاتحاد تمكين ممارسة النشاط الرياضي لكافة أفراد المجتمع، وبناء مجتمع صحي ونشط
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