نهضة إنفينيتي: لمحة عن مستقبل تبرز فيه الفخامة والأداء

(MENAFN
- Instinctif Partners) في مشهد مبهر نقلنا إلى مستقبل السيارات، قامت إنفينيتي بكشف النقاب عن مفهوم Vision Qe خلال حدث New Dawn الذي نظمته الشركة في طوكيو حيث تم الإعلان عن أربعة نماذج جديدة من السيارات الكهربائية التي من المتوقّع أن تُحدث ثورة في عالم السيارات.
ويؤكد مفهوم Vision Qe التزام إنفينيتي بإضفاء لمسة من الفخامة على جميع تصاميمها، بما في ذلك المركبات الكهربائية. وتعد سيارة السيدان الأنيقة تجسيداً مذهلاً لقدرة التصميم لإنفينيتي، حيث تقدّم لنا تحت شعار "فن الحركة" مزيجاً أخاذاً يجمع بين التصميم العصري الانسيابي والتفاصيل المبهرة.
كما تم خلال الحدث كشف الغطاء عن سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات QX65 الجديدة كليّاً، وهي سيارة كهربائية تم استيحاء تصميمها من الذوق الفاخر للعملاء في المنطقة. تحتوي QX65 على صفين من المقاعد، وتعد هذه السيارة الحديثة إضافة مميزة تهدف إلى رفع مستوى تجربة القيادة في السوق المحلّي الذي تبرز فيه الشركة العربية للسيارات كشركة رائدة ذات إرثٍ عريق.
ويمثل الكشف عن مفهوم Vision Qe والإعلان عن التصاميم الأربعة الجديدة تجديداً شاملاً لعلامة إنفينيتي التجارية ضمن السياق الفريد لدبي والشارقة والإمارات الشمالية، حيث يلخّص المزيج بين التكنولوجيا والتصميم العصري والالتزام بالاستدامة في التصميم والتصنيع جوهر تطوّر إنفينيتي، ويضعها في مقدمة شركات السيارات في المنطقة، ويجسّد سعيها المستمر للبقاء في الطليعة دائماً.
ووعدتنا إنفينيتي أيضاً بمركبات كهربائية عالية الأداء، تشمل عناصر تصميم بلمسة مستقبلية مثل الخطوط المضغوطة البسيطة على طول جانب الهيكل تُشعرنا بقوة المحرك الكهربائي الذي ستتميّز به التصاميم الجديدة. ويصف ألفونسو ألبايسا، نائب الرئيس الأول لقسم التصميم العالمي في شركة إنفينيتي التصاميم الجديدة بأنها "قوية وثابتة وسريعة"، تماماً مثل المشهد الحضري الديناميكي.
وفي إطار جهود إنفينيتي المستمرة لتقديم الأفضل دائماً، تأتي هذه النماذج الجديدة التي تدمج بين الفخامة وديناميكية التنقّل الكهربائي لتؤكد مكانة الشركة الرائدة في المنطقة والعالم. وتعكس الشراكة التي تجمع بين الشركة العربية للسيارات وإنفينيتي التزام الشركتين باتباع النهج الاستباقي في تلبية احتياجات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنحهم تجربة قيادة لا تُنسى.
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