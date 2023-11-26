خمسة فنادق مثالية لاستكشاف مدينة سان فرانسيسكو

(MENAFN
- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 25 نوفمبر2023:
تحتفي سان فرانسيسكو بملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم، وهي مدينة ساحرة ونابضة بالحياة، وتشتهر بمعالمها المميزة، وأحيائها المترفة، وتاريخها وثقافتها المتنوعة، لذلك، عند التخطيط لرحلة إلى سان فرانسيسكو، عليكم التفكير في الطريقة التي ترغبون فيها باستكشاف هذه المدينة: قد يستهويكم الحجز في فندق يتمتع بموقع مركزي مثل يونيون سكوير في وسط المدينة، حيث يمكنكم الانطلاق بسهولة في اتجاهات مختلفة لزيارة المتاحف، أو التسوق، أو تجربة مطاعم المدينة، كما يمكنكم اختيار قاعدة انطلاق في حيّ مثل المارينا، مما يسمح لكم بقضاء بعض الوقت بين السكان المحليين، والتركيز على بعض الأنشطة مثل ركوب الدراجات إلى جسر البوابة الذهبية، أو المرح على شواطئ المدينة.
عند التخطيط لرحلتكم إلى سان فرانسيسكو، يكون اختيار مكان الإقامة المثالي جزءاً أساسياً لنجاح الرحلة، وستضمن لكم هذه الأماكن تحقيق منتهى المتعة والراحة في مغامرتكم التالية إلى خليج سان فرانسيسكو، حيث يوفر كل منها مشهداً فريداً للمدينة المطلة على الخليج.
1. فندق هيلتون سان فرانسيسكو يونيون سكوير
تتمتع يونيون سكوير، أو ما يُعرف بساحة الاتحاد، بتاريخ مدهش، فقد أخذت اسمها من استضافتها الحشود المؤيدة للاتحاد في القرن التاسع عشر، وهي اليوم مركز للتسوق وتناول الطعام والمسرح الحي، ويقع قبالتها مباشرة فندق هيلتون سان فرانسيسكو يونيون سكوير الشاهق الذي توفر طوابقه العليا جلسات في المقاعد الأمامية بإطلالات بانورامية مذهلة على المدينة والخليج، فهو على بعد بنايتين فقط من المتاجر الفاخرة المحيطة بالساحة، وعلى بعد بناية واحدة فقط من الترام الملتفّ في باول ستريت.
ويتمتع هذا الفندق الواقع في قلب المدينة بالعديد من مزايا المنتجع، كالمسبح المكشوف، وحوض الاستحمام الساخن، والمطعمين، ومركز اللياقة البدنية ذي الخدمات الواسعة، كما تشعّ الغرف بالأناقة البسيطة، والكثير منها يحتوي على شرفات ذات إطلالات رائعة على الأفق.
والفندق ليس مجرد نقطة انطلاق لاستكشاف المدينة، إنه فوق كل ذلك يجعل منطقة الخليج بأكملها على عتبة بابكم. توقفوا في صالة بيغ باص تورز؛ أكبر مشغل لجولات مشاهدة المعالم السياحية بالحافلات المفتوحة، وستكونون أمام مجموعة واسعة من المغامرات المصحوبة بمرشدين سياحيين، مثل الرحلات إلى حديقة موير وودز الوطنية، أو الرحلات الاستكشافية طوال اليوم إلى المناطق المجاورة، أو جولات الحافلات الشهيرة ذات الطابقين التي تأخذكم إلى جميع أنحاء مناطق الجذب السياحي في المدينة.
2. فندق بارك 55، يونيون سكوير
يتيح فندق بارك 55 سهولة الوصول إلى الكثير من المطاعم المرموقة في وسط مدينة سان فرانسيسكو، نظراً إلى وقوعه على بعد بضع بنايات فقط من يونيون سكوير، كما أن هذا الفندق المكون من 1024 غرفة يعد، في حد ذاته، نقطة جذب لعشاق الطعام، وقد حصل مطعم كين كاو، الموجود فيه، على نجمة ميشلين لمأكولاته التايلاندية المبتكرة والجريئة، مثل طبق الأرانب بالكاري الأخضر، وطبق كاهو يوم؛ سلطة الأرز بالفلفل الحار والكركم. كذلك حصلت خيارات الطعام الأخرى في الفندق، مثل مطبخ كاليفورنيا في مطعم كيبل 55، على عدد من الإشادات، ومنحته مؤسسة سورفرايدر فاونديشين أوشين، المعنية بحماية محيطات العالم وأمواجه وشواطئه والحفاظ عليها، لقب المطعم الصديق للبيئة نظراً إلى سياساته البيئية المستدامة.
بالإضافة إلى شعبيته الواسعة في الطهي، يوفر الفندق المكون من 32 طابقاً الكثير من وسائل الراحة المرغوب فيها، إذ تتميز ديكورات غرفه بالأرضيات الملونة، والنوافذ الكبيرة التي تطل على الخليج، فتضيف الكثير من الجاذبية إلى مشاهد المدينة من الأعلى. وبإمكانكم في هذا الفندق ممارسة تمريناتكم الرياضية في صالة اللياقة البدنية؛ فيتنيس 55 جيم التي تبلغ مساحتها 1500 قدم مربع، وكذلك الاستفادة من مزايا كبار الشخصيات من نزلاء الفندق في الدخول إلى المسبح وحوض الاستحمام الساخن.
يعد الفندق أيضاً مكاناً مناسباً للإقامة إذا كنتم في المدينة لحضور إحدى مباريات فريق العمالقة؛ جينتس في البيسبول، أو حفل موسيقي في المدرج الرياضي أوراكل بارك، الذي يقع على بعد أقل من ميل واحد، أو لحضور برودواي ليفل شو، في مسرح كوران الكبير، الذي يعود تاريخه إلى عام 1922.
3. فندق كانوبي باي هيلتون سان فرانسيسكو
إن كنتم ترغبون في القيام برحلة حول المتاحف، فإن حي سو ما/يربا بوينا يمثل نقطة انطلاق ممتازة، وبالتالي، فإن المنطقة الواقعة جنوب الشارع الرئيسي في سان فرانسيسكو المعروفة بــ ماركيت ستريت (وهي هنا حي سو ما) تعد تجمعاً لعدد من المتاحف المعاصرة كمتحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، ومتحف الشتات الأفريقي، كما أنها أيضاً مكان يحتل موقع الصدارة إذا تعلق الأمر بعيش تجربة الفنون والأفلام المحلية في مركز يربا بوينا للفنون.
يتمتع الفندق الذي يضم 194 غرفة بأجواء فنية خاصة لا نجدها في غيره من الفنادق، من حيث نمط ديكوره القديم، فالغرف تتميز بوجود الأرائك، والأسرّة ذات المساند المنحنية والمنجّدة، بالإضافة إلى النوافذ الكبيرة المطلّة على وسط المدينة ومتحف الإبداع للأطفال، وإن كنتم تنوون الإقامة في الفندق بين الخميس والسبت، فتوجهوا إلى الردهة لاستضافتكم في أمسية رائعة، وفي أي يوم تشاؤون تستطيعون الاستمتاع بتناول وجبة خفيفة في الردهة، أو الصعود إلى سطح الفندق لإثراء أمسيتكم بمزيد من الإطلالات على المدينة.
استقلوا قطار موني الخفيف (توجد محطة خارج الفندق مباشرةً) للقيام برحلة قصيرة إلى الحي الصيني، أو لاستكشاف بقية أنحاء المدينة، وخصصوا وقتاً لزيارة متنزه يربا بوينا غاردنز، وهو مجموعة من المروج الخضراء، والفنون الشعبية، ومناطق لعب الأطفال التي تقع على بعد أقل من عشر دقائق سيراً على الأقدام من الفندق.
4. فندق إنفينيتي سان فرانسيسكو، حي المارينا
إن الإقامة في حي مارينا في سان فرانسيسكو، والذي يقع على طول الطرف الشمالي للمدينة، تضعكم بالقرب من بعض المعالم السياحية الخالدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، مثل غيرارديلي سكوير، وقصر الفنون الجميلة، وجسر البوابة الذهبية.
يضفي فندق إنفينيتي المكون من 75 غرفة، والذي تم افتتاحه في خريف عام 2023 كجزء من مجموعة فنادق هيلتون من نمط الفنادق الصغيرة والأنيقة، جواً منزلياً مريحاً على المكان، وهو على بعد ميلين فقط من جسر البوابة الذهبية في أحد الاتجاهين، وعلى بعد ميلين في الاتجاه الآخر من منطقة فيشرمان وورف، حيث يمكنكم الشروع في زيارة جزيرة وسجن الكاتراز. وبالمثل يجعل فندق إنفينيتي الاستكشاف أمراً سهلاً حيث يمكنكم استئجار الدراجات مباشرة من الفندق لتتمكنوا من الوصول إلى المساحات الخضراء والمتاحف في متنزه بريسيديو الذي يقع على بعد أقل من ميل واحد من الفندق.
ولقضاء أوقات الفراغ، يُبقي فندق إنفينيتي، بأسعاره المعقولة، الأمور أكثر بساطة من خلال إفساح مساحات ترحيبية واسعة تشمل الجلوس على السطح في الهواء الطلق حول موقد النار، فضلاً عن الغرف المعاصرة الانسيابية النابضة بالألوان، ويمكنكم أيضاً تناول العشاء مثل السكان المحليين في المطاعم القريبة، مثل مطعم جرين المشهور بطعامه النباتي التقليدي، أو مطعم زوشي بازل الذي يقدم أفضل طبق سوشي مبتكر، وكلا المطعمين على بعد 1.6 كم من الفندق.
5. فندق ذا بارنز سان فرانسيسكو، يونيون سكوير
يُعد فندق ذا بارنز ملاذاً حضرياً يقترن بالأناقة الراقية، ويمكنكم فيه الاستمتاع بالمناظر والأصوات الحية للمدينة، والانغماس بسحر سان فرانسيسكو الذي لا تجدونه إلا في هذا الفندق ذي النمط الصغير والأنيق الذي يضم 189 غرفة، على بُعد بناية واحدة قبالة يونيون سكوير. وبالطبع، يمكنكم ركوب الترام على طول باول ستريت من خارج الباب الأمامي للفندق مباشرةً.
يتكون الفندق من ثمانية طوابق، ويعود تاريخه إلى عام 1908، عندما كان في الأصل فندق مانكس، وتحفل غرفه بسحر الحنين إلى الماضي، من الأرائك المخملية والمصابيح الليلية الخافتة إلى الأسرّة ذات المساند المزينة بزهور الفاوانيا، أما مطعمه فيقدم تجربة طعام راقية في أجواء عصرية في يونيون سكوير وسط سان فرانسيسكو.
وبإمكانكم كذلك الاستمتاع باحتساء قهوة إسبريسو المضاعفة في اللوبي لبدء يومكم بشكل جيد، ويستطيع النزلاء أيضاً أن يلتقوا ويتشاركوا المقبلات، أو يتناولوا العشاء مع أصدقائهم. وقد تم إدراج قهوة مستر إسبريسو الشهيرة المحمصة على الحطب من سان فرانسيسكو ضمن قائمة القهوة المتميزة، والتي تضم أيضاً مجموعة من خيارات التفضيل الأخرى مثل شاي الإفطار التقليدي، وقهوة أمريكانا الكلاسيكية.
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