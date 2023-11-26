(MENAFN
- BLJ Worldwide) التاريخ: يومي 28 و29 نوفمبر، 2023.
الساعة: من 9:00 صباحاً حتى 4:15 عصراً كل يوم
المكان: مركز قطر الوطني للمؤتمرات
تحت عنوان "آفاق الإبداع: تعزيز الإمكانات البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي“، تجمع القمة نحو ألفي شخصية من قادة الفكر في مجالات التعليم والصناعة، وصانعي السياسات ومبتكري التكنولوجيا والمتخصصين في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب معلّمين وطلاب، للانخراط في محادثات حول ستة مسارات رئيسية تحت مظلة العنوان العريض للقمة.
ستبحث القمة أوجه استفادة البشرية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية وسد الفجوات في النظم التعليمية الراهنة، وسُبُل مساعدة الجيل الجديد على الازدهار في عالم ينحى بشكل متزايد نحو الذكاء الاصطناعي.
وتشمل مسارات البرنامج لهذه النسخة من القمة الموضوعات التالية: الفصول الدراسية المستقبلية؛ الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية؛ بناء الذكاء الاصطناعي الأخلاقي؛ إعادة النظر في التعليم العالي والوظائف في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي؛ التوسّع في تحقيق العدالة والوصول؛ وتحولات الأنظمة.
ستتم مناقشة هذه المسارات على مدار أكثر من 20 جلسة، بما في ذلك حلقات نقاش ومحاضرات، وموائد المستديرة حول السياسات والبودكاست المباشر واستوديو الشباب الذي يقدم مناقشات حيوية يديرها الشباب حول القضايا التي تهمهم، إلى جانب جلسات دراسية مبتكرة وتجارب تفاعلية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما ستتاح للحضور فرصة فريدة للتفاعل مع المتحدثين المشاركين من الشخصيات الدولية المرموقة، مثل سعادة سياسات نوربيك، وزير العلوم والتعليم العالي في جمهورية كازاخستان؛ ونينا شيك، وهي واحدة من أوائل خبراء الذكاء الاصطناعي التوليدي ومؤسسة شركة تامانغ فينتشرز، وأيدان وايت، مؤسس شبكة الصحافة الأخلاقية، وكونراد وولفرام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة ولفرام في أوروبا من ولفرام للأبحاث في أوروبا.
ومن بين المتحدثين أيضاً كيان كاتانفورش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة وركيرا وهي منصة تطوير مهارات، وبيلونومي مويلوا، الرئيسة التنفيذية لمختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي “ليلابا أيه آي”- وهي مختبرة لأبحاث ومنتجات الذكاء الاصطناعي التي تستند إلى المجتمعات الإفريقية وحاجاتها.
ومن قطر، سيستمع الحضور إلى متحدثين بارزين مثل سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة حمد بن خليفة- عضو مؤسسة قطر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، ومؤسسة "التعليم للجميع"، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وغيرها من المؤسسات.
يُشار إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع هي شريك استراتيجي لقمة وايز الـ11.
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