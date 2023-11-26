"جورامكو" تتألق في معرض دبي للطيران 2023

(MENAFN
- Asdaa BCW) اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023، الذي استضافه مطار آل مكتوم الدولي في الفترة ما بين 13-17 تشرين الثاني الجاري، والذي يعد الحدث الأضخم في صناعة الطيران على مستوى الشرق الأوسط ويقام دورياً كل عامين ، حيث تألقت بمشاركةٍ ناجحة للغاية خلال الخمسة أيام.
وكان المعرض قد أتاح الفرصة للجهات المشاركة للاطلاع على أحدث التقنيات الناشئة والابتكارات الرائدة التي يتم تبنيها ضمن صناعة الطيران، وعلى أهم الرؤى الهادفة لإرساء معايير جديدة لمستقبل الصناعة وحلول النقل والاستدامة، فضلاً عن إتاحته الفرصة للتواصل الاستراتيجي بين تلك الجهات وقادة صناعة الطيران وممثليها البارزين، فضلاً عن الاطلاع على عروض يومية جوية وبرية لأحدث الطائرات وأكثرها تقدماً في العالم.
وفي إطار مشاركتها في المعرض، تواصلت "جورامكو" عبر الجناح المميز الخاص بها حمل الرقم 670، مع خبراء القطاع والعملاء وشركاء الأعمال، كما قدمت لمحة وافية عن نشاطاتها وخدماتها وحلولها من خلال فريق عملها الذي سلط الضوء على قدرات الشركة وإمكاناتها وخبرتها الواسعة.
وقد أثمرت مشاركة "جورامكو" في المعرض عن توطيد شراكاتها وخلق شراكات جديدة؛ كتوقيع اتفاقية صيانة جديدة مع طيران الإمارات لتنفيذ عمليات الصيانة بشكل متتابع لخط جديد من طائراتها من طراز بوينج 777، وأخرى لمدة 4 سنوات مع طيران الخليج، إلى جانب توقيع اتفاقية مع كل من شركة Proponent لمكونات الطائرات، وشركة Aerospheres العالمية لتوزيع المواد الاستهلاكية العامة للطيران والطيران التجاري.
وتميزت "جورامكو" ببرنامجها الختامي ضمن المعرض؛ من خلال المقابلة ا الحصرية التي أجرتها مجلة " Arabian Aerospace مع الرئيس التنفيذي للشركة، فريزر كوري، والمقال المتعمق الذي نشرته للرئيس التنفيذي للذراع الهندسية لدبي لصناعات الطيران، جيف ويلكينسون؛ حيث تطرقاً للعديد من المواضيع الهامة كعمليات تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن (P2F)، بالإضافة للتطرق لأحدث مشاريع الشركة وخططها التوسعية.
وفي تعليق له على هذه المشاركة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، بالقول: "إن مشاركتنا الناجحة في جورامكو ضمن معرض دبي للطيران 2023 هي شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار وتحقيق رضى العملاء التام. فخورون بالفرصة التي أتاحها لنا المعرض لتسليط الضوء على قدراتنا وخدماتنا ذات المستوى العالمي، ولعقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز مكانتنا كمزود رائد لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في المنطقة."
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