سحوبات "محظوظ سبت الملايين" رقم 156 تتوج 119,408 فائزاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها 1,775,295 درهم

(MENAFN
- Ewings) 26 نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب الفوز الذي حققه أحد المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، أوفى "محظوظ"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، بوعده في السحوبات التي تحمل الرقم 156، والتي أسفرت عن فوز 119,408 مشاركاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 1,775,295 درهم.
في حين لم يتمكن أي مشارك من الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم هذا الأسبوع، فقد حصد 119,408 فائزاً الجوائز التالية:
• فاز 23 مشاركاً بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 6,521 درهماً
• فاز 1,275 مشاركاً بالجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة ثلاثة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 117 درهماً
• فاز 19,492 مشاركاً بالجائزة الرابعة وهي مشاركة مجانية بقيمة 35 درهم لكل منهم بعد مطابقة رقمين من أصل الأرقام الخمس لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 682,220 درهم
• فاز 98,615 مشاركاً بالجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم لكل منهم بعد مطابقة رقم واحد من أصل الأرقام الخمس الفائزة لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذه الفئة 493,075 درهماً
• وضمن هيكلة جوائز "محظوظ" الجديدة، حيث يفوز ثلاثة من سعداء الحظ بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون، ويحصل كل منهم على 100 ألف درهم، شهدت السحوبات التي تحمل الرقم 156 فوز المشاركين الثلاثة الذين يحملون أرقام هوية السحب 40931783، و40768891، و40972059.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الأسبوعي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم لثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
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