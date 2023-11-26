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هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

11/26/2023 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دافع ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ وليفربول الأسبق، عن كريم أديمي مهاجم بوروسيا دورتموند، بعد الانتقادات التي طالته مؤخرا من بعض المسؤولين.
ورفض أديمي مؤخرا الانضمام لمنتخب ألمانيا تحت 21 سنة، في وقت يعاني فيه من ابتعاده عن مستواه، مفضلا التدرب داخل مرافق ناديه خلال فترة التوقف الدولي.
وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، لام هامان بيرندر نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وكذلك هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، بعد انتقادهما لأديمي.
وتساءل هامان مستنكرا: "قبل كل شيء، هل وظيفة رئيس الاتحاد هي الإدلاء برأيه حول تلك الأمور؟ وإن كان هذا حقه، فيتوجب عليه اختيار كلمات أفضل قليلا".
وأكد هامان أن الأمر لا يستحق هذه الدراما، مشيرا إلى معاناة اللاعب من ابتعاده عن مستواه، قبل أن يضيف: "هل هناك فائدة من خوضه مباراتين مع فريق تحت 21 سنة وهو بهذه الحالة؟".
وأضاف: "إذا استطاع أديمي استعادة مستواه في التدريبات كما أشيع، فسيكون قد استغل هذه الفترة بطريقة أكثر منطقية".
ويؤمن هامان بقدرة المهاجم الشاب على لعب دور مهم مع منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، قائلا: "إن كان أديمي في حالته، فسيكون سلاحا جيدا بالنسبة لنا".
وفي ختام تصريحاته، ناشد هامان الاتحاد الألماني وكذلك مسؤولي دورتموند، بضرورة دعم اللاعب خلال الفترة العصيبة التي يمر بها.

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