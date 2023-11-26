-->

Sunday, 26 November 2023 05:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأنهم في منزلهم .. عائلات الأسرى المحررين التايلنديين الذين لوحوا لكاميرا المقاومة يعلقون

11/26/2023 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أمس السبت عن إطلاق سراح أربعة تايلنديين، بالإضافة إلى عدد من الأسرى من جنسيات أخرى، في اليوم الثاني للهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
أحد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم الليلة الماضية هو التايلندي ناثفوران أونكاو، البالغ من العمر 26 عامًا، الذي لوح للكاميرا مرارا في لحظة إطلاق سراحه . وقد نال هذا التصرف إعجاب الكثيرين، الذين أشادوا بأسلوب حماس في التعامل مع الرهائن لديها .
وفي أول تعليق لها، قالت والدة ناثفوران لوكالة رويترز إنها تعرفت على ابنها في الفيديو الذي نشرته حماس، والذي شوهد فيه ناتبوران والتايلانديين الآخرين وهم يلوحون ويبتسمون للكاميرا ، وقالت: "اتصلت بي حفيدتي في الخامسة صباحاً وأخبرتني أن ابني أحد المفرج عنهم، ولم أصدق ذلك حقاً".
وأضافت: "أرسلت لي الصورة وقلت لها شيئًا مثل: 'هذا ابني! ابني!' أنا سعيدة للغاية، ولا أستطيع أن أصف مشاعري"."
من جانب اخر اكدت شقيقة اسير تايلندي آخر خلال مقابلة صحفية مع وكالة فرنس برس انه لم يتعرض للتعذيب وانه كان يأكل جيدا قائلة“سألته عن ما إذا كان يتعرض للتعذيب وقال إنه لم يتم تعذيبه ولم يتعرض للأذى الجسدي وكان يأكل بشكل طبيعي”.
وأضافت:“كان في غيبوبة وكانوا يعتنون به جيدا ولم تكن ملابسه قذرة، لقد بدا شخصا عاديا وكأنه مقيم في المنزل”.
وكانت قد اكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها ستستكمل إطلاق سراح محتجزين تايلنديين في قطاع غزة استجابة لجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان للحركة.




MENAFN26112023000208011052ID1107486729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث