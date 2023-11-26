السفارة الأميركية بالدوحة: ملتزمون بالعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ كامل صفقة الرهائن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت السفارة الأميركية بالدوحة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها القطريين لضمان تنفيذ كامل لصفقة الرهائن والهدنة بقطاع غزة.
يذكر أن جهود الوساطة القطرية نجحت -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.
ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
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