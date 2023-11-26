السفارة الأميركية بالدوحة: ملتزمون بالعمل مع شركائنا لضمان تنفيذ كامل صفقة الرهائن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت السفارة الأميركية بالدوحة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها القطريين لضمان تنفيذ كامل لصفقة الرهائن والهدنة بقطاع غزة.



يذكر أن جهود الوساطة القطرية نجحت -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.



ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

