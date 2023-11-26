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مستعمرون يقتلعون العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة جنوب بيت لحم

11/26/2023 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتلع مستعمرون، اليوم الأحد، العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفـا "، بأن مستعمرين برفقة جرافة كبيرة، هاجموا منطقة شوشحله جنوب الخضر، وجرفوا 15 دونما، واقتلعوا حوالي 100 شجرة زيتون ولوزيات وكرمة، ودمروا 15 خلية نحل، تعود ملكيتها لموطنين من عائلة صلاح.
وأضاف بريجية، أن منطقة شوشحله تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، إذ هدمت غرف زراعية، وبيوت قديمة، وتم تجريف أراض، فيما منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.




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