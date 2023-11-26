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عرض ألماني يقرب راؤول من مغادرة ريال مدريد

11/26/2023 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن ترشيح المدرب الإسباني راؤول جونزاليس لتولي منصب المدير الفني لأحد فرق الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مجلة "كيكر"، فإن راؤول أحد المرشحين لتولي تدريب يونيون برلين، الذي يعاني بشدة على صعيد النتائج منذ بداية الموسم الحالي.
ويرغب مسؤولو نادي العاصمة الألمانية في تعيين مدرب دائم للفريق بأقرب فرصة ممكنة بعد إقالة أورس فيشر قبل عدة أيام.
ويرتبط راؤول، صاحب ال46 عاما، حاليا بعقد مع ريال مدريد، إذ يتولى تدريب الفريق الرديف في الوقت الراهن.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها أسطورة ريال مدريد بالعمل بألمانيا، إذ سبق ترشيحه لتدريب شالكه في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن المدرب الإسباني رفض هذه الخطوة.
وسبق لشالكه اللعب في البوندسليجا بقميص شالكه بين عامي 2010 و2012، وفاز معه بلقبي كأس ألمانيا والسوبر المحلي 2011.

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