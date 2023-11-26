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تياجو سيلفا يعتذر لجمهور تشيلسي

11/26/2023 8:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتذر البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، عن الخطأ الذي ارتكبه أمام نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهت المباراة بخسارة البلوز بنتيجة 1-4 على ملعب "سانت جيمس بارك".
ونشر تياجو سيلفا على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من المباراة، وكتب عليها: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. لم يكن يوما جيدا بالنسبة لنا".
وأضاف: "أود أن أعتذر للجميع عن الهزيمة، خاصة لزملائي الذين يؤمنون بي ويدعمونني كل يوم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة. فلنجمع قوانا ونعود أقوى".
وكان تياجو سيلفا أخطأ في التمرير مما منح جولينتون، نجم نيوكاسل يونايتد، فرصة الانفراد بالمرمى وإحراز الهدف الثالث لصالح الماكبايس.

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