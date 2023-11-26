تياجو سيلفا يعتذر لجمهور تشيلسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتذر البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع تشيلسي، عن الخطأ الذي ارتكبه أمام نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهت المباراة بخسارة البلوز بنتيجة 1-4 على ملعب "سانت جيمس بارك".
ونشر تياجو سيلفا على حسابه بشبكة "إنستجرام"، صورة له من المباراة، وكتب عليها: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. لم يكن يوما جيدا بالنسبة لنا".
وأضاف: "أود أن أعتذر للجميع عن الهزيمة، خاصة لزملائي الذين يؤمنون بي ويدعمونني كل يوم. أنا أتحمل المسؤولية كاملة. فلنجمع قوانا ونعود أقوى".
وكان تياجو سيلفا أخطأ في التمرير مما منح جولينتون، نجم نيوكاسل يونايتد، فرصة الانفراد بالمرمى وإحراز الهدف الثالث لصالح الماكبايس.
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