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سرايا القدس تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

11/26/2023 8:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "سرايا القدس" اليوم الأحد، أن مقاتيلها في جنين خاضوا لعدة ساعات اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مخيم جنين.
وجاء في بيان "سرايا القدس":" خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة ".


وأضاف البيان: " حيث خاضوا اشتباكات مباشرة وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار و كمائن العبوات المتفجرة والناسفة، كما نفذ مجاهدونا بقوة الله عمليات تفجير لأليات عسكرية في حارة الدمج أدى الى إخراجها من الخدمة".

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