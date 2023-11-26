سرايا القدس تعلن خوض مقاتليها في جنين اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي لساعات

وأضاف البيان: " حيث خاضوا اشتباكات مباشرة وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار و كمائن العبوات المتفجرة والناسفة، كما نفذ مجاهدونا بقوة الله عمليات تفجير لأليات عسكرية في حارة الدمج أدى الى إخراجها من الخدمة".

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