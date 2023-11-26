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الكشف عن حكم مباراة النصر والهلال

11/26/2023 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيدير الحكم الكولومبي ويلمار رولدان لقاء الهلال والنصر، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
قالت صحيفة الشرق الأوسط: "سبق لرولدان أن أدار نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس في 2023".
وأضافت: "يتميز ويلمار رولدان بخبرته الواسعة، وشارك في نسختين من كأس العالم، وأدار أكثر من 450 مباراة في مسيرته".
وبدأ رولدان مسيرته التحكيمية على المستوى المحلي في 2003، وتمت ترقيته ليصبح حكماً دولياً في 2008.
ووُلد ويلمار رولدان في 24 يناير (كانون الثاني) 1980، ويبلغ من العمر 43 عاماً، واكتسب شهرة واسعة في عالم التحكيم الرياضي.




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