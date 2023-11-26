وول ستريت جورنال: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة 4 أيام

وول ستريت جورنال: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة 4 أيام
التاريخ
11/26/2023 8:11:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن المفاوضين يأملون تمديد الهدنة في قطاع غزة 4 أيام أخرى مع إطلاق سراح 40 إلى 50 أسير إضافي لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب بنود الاتفاق، يوم غد الاثنين هو اليوم الرابع والأخير من الهدنة في القطاع المحاصر.
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