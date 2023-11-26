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وول ستريت جورنال: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة 4 أيام

11/26/2023 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن المفاوضين يأملون تمديد الهدنة في قطاع غزة 4 أيام أخرى مع إطلاق سراح 40 إلى 50 أسير إضافي لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


وبحسب بنود الاتفاق، يوم غد الاثنين هو اليوم الرابع والأخير من الهدنة في القطاع المحاصر.


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