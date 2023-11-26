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آرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

11/26/2023 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استغل آرسنال تعثر مانشستر سيتي بتعادله أمام ليفربول 1-1، لينقض على صدارة "البريميير ليغ"، بعد أن عاد بفوز بشق الأنفس من عقر دار برينتفورد 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب GTech، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
يدين الفريق اللندني بالفضل في اقتناص الانتصار الذي تأخر حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، للمهاجم الألماني الدولي البديل كاي هافيرتز صاحب الهدف، بعد أن نزل كبديل في الدقيقة 79.
ورفع آرسنال بهذه النتيجة رصيده إلى 30 نقطة يقتنص بها الصدارة، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ليفربول 1-1، بينما تجرع برينتفورد مرارة الخسارة الثانية توالياً، الخامسة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة يأتي بها مؤقتاً في المرتبة 11.

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