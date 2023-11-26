بيسكوف: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الساسة الغربيين يحاولون إزاحة روسيا من منطقة إقليم قره باغ، مؤكدا أنه لا يمكن لأي بلد سوى روسيا ضمان السلم والاستقرار في المنطقة.

وقال تعليقا على تصريحات الساسة الغربيين حول أهمية طرد قوات حفظ السلام الروسية من إقليم قره باغ، وقطع العلاقات بين روسيا وأرمينيا: "تعرفون أن نزاعا مماثلا اندلع قبل 3 أو 4 أو 5 سنوات، بأقنعة دبلوماسية. الآن تم إسقاط هذه الأقنعة، وبدأ القتال وجها لوجه لا قناع. بعض الدول تواصل محاولاتها لزعزعة الاستقرار في قره باغ، وهذا ما أدى إلى أن الجانب الأذربيجاني أعلن رسميا أنه لا يمكن لعدد من هذه الدول المطالبة بأي دور للوساطة لأنها اتخذت موقفا أحادي الجانب".

وأضاف: "المطالبة بأي شيء بعد أن وقفت موقفا أحادي الجانب أمر مستحيل وغير مناسب. أما محاولات طردنا من هناك، فنعرف ذلك، ولكن لا يمكن لأحد أن يعلب دور الضامن للسلام والاستقرار في المنطقة إلا روسيا المستمرة في بذل الجهود اللازمة لذلك".