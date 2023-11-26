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جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الخمسة في جنين ومخيمها واليامون

11/26/2023 8:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأحد، جثامين الشهداء الخمسة، الذين ارتقوا خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها الليلة الماضية.

وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء أسعد علي الدمج (33 عاما)، ومحمود خالد أبو الهيجا (19 عاما)، وعمار محمد أبو الوفا (15 عاما)، وأحمد محمد أبو الهيجا (18 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) من أمام مستشفى جنين الحكومي، وجابوا بهم شوارع المدينة ومخيمها، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال على شعبنا.

وطالب المشيعون، كافة أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الاحتلال، مشددين على أهمية الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من الصمود والتصدي لحرب الإبادة.

وأدى المشيعون الصلاة عليهم، قبل مواراة الشهداء الدمج وأبو الوفا ومحمود أبو الهيجا الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم جنين، فيما نقل جثماني الشهيدين فريحات وأحمد أبو الهيجا إلى مسقط رأسيهما في بلدة اليامون، قبل مواراتهما الثرى في مقبرة البلدة.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة جنين الإضراب الشامل، حدادا على أرواح شهداء جنين ومخيمها.

وكان المواطنين الخمسة استشهدوا، فيما أصيب 14 آخرون، واعتقل 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها، والذي تواصل لأكثر من 14 ساعة متواصلة.

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