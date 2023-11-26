جماهير غفيرة تشيع جثامين الشهداء الخمسة في جنين ومخيمها واليامون

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأحد، جثامين الشهداء الخمسة، الذين ارتقوا خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها الليلة الماضية.
وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء أسعد علي الدمج (33 عاما)، ومحمود خالد أبو الهيجا (19 عاما)، وعمار محمد أبو الوفا (15 عاما)، وأحمد محمد أبو الهيجا (18 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) من أمام مستشفى جنين الحكومي، وجابوا بهم شوارع المدينة ومخيمها، وسط ترديد الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال على شعبنا.
وطالب المشيعون، كافة أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الاحتلال، مشددين على أهمية الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من الصمود والتصدي لحرب الإبادة.
وأدى المشيعون الصلاة عليهم، قبل مواراة الشهداء الدمج وأبو الوفا ومحمود أبو الهيجا الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم جنين، فيما نقل جثماني الشهيدين فريحات وأحمد أبو الهيجا إلى مسقط رأسيهما في بلدة اليامون، قبل مواراتهما الثرى في مقبرة البلدة.
وأعلنت فصائل العمل الوطني في محافظة جنين الإضراب الشامل، حدادا على أرواح شهداء جنين ومخيمها.
وكان المواطنين الخمسة استشهدوا، فيما أصيب 14 آخرون، واعتقل 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها، والذي تواصل لأكثر من 14 ساعة متواصلة.
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