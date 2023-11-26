دبي تؤكد مكانتها مدينةً لتصميم المستقبل وتحديد ملامحه وريادة قطاعاته الحيوية

تواصل دبي تقدمها بخطوات ثابتة ومبادرات مدروسة واستراتيجيات طموحة لاستشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل وتحويله إلى منظومة عمل متكاملة تستند إلى ركائز وأسس علمية واضحة، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز جاهزية دبي لتحديات المستقبل وتبني ممارسات وآليات عمل مبتكرة ورائدة تواكب التغيرات العالمية المتسارعة وتؤكد أسبقيتها كأفضل مدينة استعداداً للمستقبل على مستوى العالم، وتأكيد مكانتها مدينةً لاستشراف المستقبل وتصميم ملامحه وريادة قطاعاته الحيوية.

ولا شك أن دبي تشهد سباقاً مع الزمن لتأكيد جاهزيتها للمستقبل على أساس من الابتكار والتكنولوجيا والعِلْم والاستدامة عملا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمتطلبات التفوق في المرحلة المقبلة، والتي تعبّر عنها مقولة سموه "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.

المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم"، والتي تم ترجمتها إلى استراتيجيات وخطط عمل وطنية تعمل على تسخير التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان لتحقيق إنجازات نوعية تعزز من المهارات والقدرات والمعايير الحكومية ومقومات ومقاييس التميز، بما يتيح لها الانتقال بسلاسة ومرونة نحو آفاق مستقبلية واعدة، عملاً برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم.

وتتجسّد التوجهات المستقبلية لدبي مع الأهداف الرئيسية لخطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33 باعتبارهما تحددان ملامح واضحة للأهداف المأمولة لدبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم وواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً خلال العقد المقبل.

وقد رسمت خطة دبي الحضرية 2040 خارطة متكاملة للعقدين المقبلين لدعم نمو المدينة وتطورها المستقبلي وتعزيز تنافسيتها وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة محورها الإنسان وهدفها مواصلة الإنجازات والارتقاء بجودة الحياة ورفع كفاءة الموارد وسبل الاستفادة منها، وتطوير بيئة صحية ومضاعفة المساحات الخضراء وتوفير خيارات نقل مستدامة ومرنة وتحسين الاستدامة البيئية ودعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتعزيز استقطاب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية الجديدة وحماية التراث الثقافي والعمراني.

وتشكّل أجندة دبي الاقتصادية D33 محوراً مهماً ضمن جملة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة لصناعة وتصميم المستقبل سعياً لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدةً من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشرة المقبلة، بمضافرة الجهود لتقديم أفكار وأطر عمل مبتكرة تدعمها الشراكة الفعّالة والتعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز المكانة العالمية لدبي كوجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة. وقد أوجدت دبي أطراً مؤسسية مبتكرة وطورت بيئة تشريعية مرنة تواكب متطلبات المستقبل وتسهم في تشكيل ملامحه ضمن أهم القطاعات الحيوية.

وتتبلور الطموحات المستقبلية لدبي من خلال "مبادرة دبي 10X" التي تسعى لمنح دبي السبق على مدن العالم في الاستعداد للمستقبل بعشر سنوات لتقدم الإمارة من خلال هذه المبادرة نموذجاً عالمياً مبتكراً لإحداث نقلة نوعية ومنهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية وفكر موظفي القطاع الحكومي، يمكن لحكومات المستقبل تبنيه وتوظيف مخرجاته، بما يحمله هذا النموذج المُلهِم من تطلعات وطموحات تسهم في تلبية متطلبات القطاعات الحكومية والاقتصادية الرئيسة والاستعداد للمستقبل بطرق غير تقليدية وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً مفضلا للتجارة والأعمال والخدمات اللوجستية، بمشاريع نوعية تواكب سرعة التغيرات العالمية.

إطار مؤسسي استراتيجي لصناعة المستقبل

وتأكيداً على انشغال دبي بالمستقبل والاستعداد له والحرص على أن يكون لها دور مؤثر في تحديد ملامحه عبر إطار مؤسسي استراتيجي شامل، تأسست "مؤسسة دبي للمستقبل" في العام 2016، والتي تتبنى نظاماً بيئياً مترابطاً ومبتكَراً يتضمّن برامج مسرّعة وحاضنات ومختبرات وصناديق حماية تنظيميّة ومنصّات معارف، بهدف تحدّي تصميم مدينة جاهزة للمستقبل تُدار بواسطة قادة المستقبل ورواد الابتكار.

وافتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” في فبراير من العام 2022 "متحف المستقبل" الذي يضم مختلف اتجاهات المستقبل وأهم التقنيات التي تشكله، وهو يمثل مركزاً فكرياً عالمياً يوفر منصة مشتركة مع الشركاء الدوليين والمؤسسات البحثية المتخصصة، هدفها إيجاد حلول نوعية ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية، ليكون بذلك داعماً ومحفّزاً للحراك المعرفي والعلمي والتكنولوجي في المنطقة.

المجتمع شريك في ابتكار وتصميم المستقبل

كما تجسّد "منطقة 2071" رؤية دبي المستقبلية القائمة على إشراك المجتمع في منظومة الابتكار ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة واستكشاف مستقبل العلوم والتكنولوجيا وتطوير منظومة العمل الحكومي والمؤسسي وضمان أفضل مستويات جودة الحياة وفق أطر شاملة، حيث تعتبر " منطقة 2071 " الحاضنة الأولى من نوعها في العالم لرواد الأعمال والجهات الحكومية والشركات العالمية في مركز واحد لاختبار وتصميم المستقبل ومحطة رئيسية لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتكون أفضل دولة في العالم من خلال تعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتسريع خطوات الوصول للمستقبل. كذلك، يسهم حي دبي للتصميم (D3)، في تعزيز هذه المنظومة المستقبلية الاستثنائية، من خلال التركيز على ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية مستقبلية في قطاع التصميم والصناعات الإبداعية، والابتكار ودعم المواهب المحلية والإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات.

وتأتي الخطط الرائدة للتنويع الاقتصادي في دبي، تتويجاً لجهود مختلف القطاعات الاقتصادية وتضافرها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد دبي نموذجاً عالمياً في مواكبة المتغيرات المستقبلية وصناعة وتصميم المستقبل بمرونة وكفاءة عالية وقدرة على رصد الفرص المتاحة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة، وإدراكٍ واعٍ لمتطلبات التطوير على المديين القريب والبعيد، وهو ما يكفل لدبي مواصلة طموحاتها المستقبلية بخطى ثابتة وإصرار على التميز في مختلف القطاعات الحيوية.

مسرعات المستقبل

وتعزيزاً لمساعيها في صناعة وتصميم المستقبل، قدمت دبي من خلال برنامج مسرعات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي نموذجاً رائداً ومبتكراً لاستقطاب الشركات التكنولوجية للعمل مع الجهات الحكومية على تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير إيجابي في مستقبل العمل الحكومي بالإمارة ودعم الجهات الحكومية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي إطار إرساء معايير جديدة مبتكرة لإنشاء مدن مستقبلية مستدامة، جري تطوير مدينة إكسبو دبي، مقر انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، لتصبح نموذجاً رائداً لمدن المستقبل، بما تتيحه للمقيمين فيها في المستقبل عيش نمط حياة أكثر استدامة في مع أحياء مترابطة بممرات مشاة وطرق للمركبات ذاتية القيادة إضافة إلى بنية حضرية صديقة للبيئة. وفي خطوة رائدة للتحول إلى الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة للمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وقعت مدينة اكسبو دبي اتفاقية تعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق هذا الهدف.

مستقبل القطاع المالي

وتنبض روح الابتكار وصناعة المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية في دبي، ويتجسد ذلك جليا في الدور الاستراتيجي لـ "مركز دبي المالي العالمي" في قيادة مستقبل القطاع المالي نحو تعزيز مكانة دبي، وجهة رائدة لحفز نمو المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة وفق أفضل المعايير انسجاماً مع أجندتها الاقتصادية (D33). ووفقا للبيانات الخاصة بالأداء الاستثنائي ومعدلات النمو القياسي لمركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من عام 2023، ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 4949 شركة (بزيادة تقدر بـ23%)، وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 811 شركة (بزيادة تقدر بـ35%)، كما يحتضن المركز 1443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار (بزيادة تقدر بـ15%).

ويعد برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الناجحة من فتح مجال الفرص المستقبلية لتطوير واختبار وتعديل ابتكاراتها بالتعاون مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمؤسسات المالية الرائدة عالميا ضمن المنظومة الديناميكية والقوية لمركز دبي المالي العالمي.

وضمن التحضيرات لاستضافة قادة العالم في دبي لحضور مؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر وديسمبر 2023، أطلق مركز دبي المالي العالمي برنامج "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28"، الأول من نوعه على مستوى العالم، والمعني بمستقبل القطاع المالي العالمي. وتم إطلاق البرنامج بالشراكة مع "مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية"، ويجمع تحت مظلته أهم الجهات والمؤسسات العالمية في القطاع المالي، لحشد الجهود نحو تبنّي المزيد من الممارسات المُستدامة وتفعيل جهود العمل المناخي.

مستقبل الإبداع

وتحتل القطاعات الإبداعية في دبي موقعاً متميزاً ضمن اهتماماتها وأولوياتها المستقبلية، ويبرز ذلك من خلال معرض "آرت دبي" الذي يشكل منصة حاضنة للمواهب، ومحفّزة للاقتصاد الإبداعي في دبي، وداعمة للعقول المبتكرة ضمن القطاع الثقافي بشكل عام.

وضمن مساعي دبي المتواصلة لترسيخ مكانتها كمركز رائد لصنع المستقبل من خلال تبادل رؤى استشراف المستقبل والمساهمة في صناعته وتصميمه، تستضيف الإمارة "منتدى دبي للمستقبل"، الذي يشكل منصة تجمع أبرز الخبراء وقادة الفكر العالميين، لتبادل الأفكار، والاستفادة من الرؤى المعمقة في مختلف القطاعات وتعزيز العمل على ابتكار الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم. كما يجسّد الحدث إصرار دبي على ريادة الجهود العالمية نحو إرساء أسس مستقبل تتشارك فيه شعوب العالم الفرص وتتعاون في مواجهة التحديات.

ومن المقرر أن يستعرض المتحدثون في جلسات المنتدى مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير. وستركز النقاشات على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان. ويشارك في فعاليات الدورة الثانية لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 27 و28 نوفمبر الحالي في "متحف المستقبل"، أكثر من 2500 من المتخصصين في القطاعات المستقبلية الحيوية من 100 دولة، فضلاً عن تواجد نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية في مجالات تصميم المستقبل.

ونجح المنتدى في دورته الأولى بأن يكون أكبر تجمع من نوعه في العالم لخبراء ومصممي المستقبل، ووفر منصة عالمية من دبي لاستشراف مستقبل ما سنشهده من تحولات وتغيرات، وقدم للعالم رؤية مستقبلية لما سنعيشه في المرحلة القادمة من الحياة في العالم الواقعي والرقمي والافتراضي كما ساهمت استضافة دبي لأهم العقول العالمية والمؤسسات الدولية المعنية باستشراف المستقبل في“متحف المستقبل” بإطلاق مرحلة جديدة من الحوارات والشراكات العالمية، وحددت مجموعة من الأولويات والأهداف الرئيسية التي سيتم التركيز على تحقيقها خلال السنوات القادمة.

مستقبل العالم الافتراضي

وفي إطار أهدافها الطموحة لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر جاهزية للمستقبل، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بتطوير منظومة ذكية متكاملة ومترابطة في الإمارة، أطلقت هيئة دبي الرقمية مبادرات وخطط رقمية مبتكرة وفق منظومة شاملة بمشاركة جميع القطاعات الحيوية لتحقيق نقلة نوعية تستفيد من التطورات التكنولوجية الهائلة التي غيرت أنماط العمل والإنتاج في عالم اليوم، وتنعكس بالتالي على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الحكومي.

المستقبل الرقمي.

فقد أطلقت هيئة دبي الرقمية، "سياسة النضج الرقمي" بهدف تعزيز النضج الرقمي للجهات الحكومية كافة مع ضمان أعلى درجات الأمن السيبراني وحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدم هذه السياسة توجيهات وإرشادات متكاملة للجهات الحكومية في دبي حول كيفية إدارة وتعزيز تجارب المدن الرقمية، وتضع نموذجاً واضح المعالم لمساعدة الجهات الحكومية في دبي على تطوير خارطة طريق للوصول إلى مستوى متقدم من توظيف التقنيات الرقمية بهدف تعزيز سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أنجزت "مؤسسة بيانات دبي" مشروع "اللوحة القيادية لدبي" التي تمكّن متخذي القرار من الاطلاع على مؤشرات المدينة بشكل لحظي ومحدّث وموثوق. وتشمل هذه اللوحة مؤشرات المدينة الحيوية مثل مؤشر السكان، ومؤشر منصة 04، ومؤشر السعادة، والرخص التجارية، والسياح، وحجم التجارة الخارجية، وحجم التداولات العقارية، ومؤشر دبي للأمن الإلكتروني وغيرها من المؤشرات التي تسهل عملية اتخاذ القرار بشكل أمثل.

مستقبل التنقُّل

وفي مجال التنقل المبتكر، تعمل هيئة الطرق والمواصلات، على تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقّل ذاتي القيادة، وذلك من خلال تجربة تشغيل أنماط مختلفة من المركبات ذاتية القيادة، ووسائل النقل البحرية، بهدف تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030، وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، حيث أصبح أكثر من 10% من إجمالي الرحلات في دبي لعام 2022 رحلات ذاتية القيادة.

وفي إطار استراتيجيتها المستقبلية الطموحة لتطوير ومواكبة حلول التنقُّل المستدام، تسارع دبي الخطى لتكون أول مدن العالم في تقديم خدمات التاكسي الجوي ذاتي القيادة، في إطار خطط الإمارة لصياغة مستقبل التنقُّل المستدام بالتركيز على استشراف المستقبل وتبنّي المشاريع الاستراتيجية المستدامة الداعمة للاقتصاد، ومواكبة التوجهات العالمية والمستقبلية في مجالي النقل والطرق، ومضاعفة الجهود الرامية لتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في تقديم خدمات مبتكرة لكافة شرائح المجتمع.

وفي مجال الاعتماد على الابتكارات المستقبلية وتوظيف الطاقات والعقول البشرية المبدعة، أطلقت دبي "استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد"، كمبادرة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان، حيث تهدف هذه الاستراتيجية أيضا إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.

وعلى صعيد الفعاليات المستشرفة لأفاق المستقبل، تستضيف دبي العديد من هذه المؤتمرات العالمية، مثل "قمة المعرفة" و"قمة ومعرض المستقبل العمراني للمدينة الذكية" ومعرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، أكبر معرض للاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة في المنطقة، و"منتدى الاستدامة المستقبلية" الذي يركز على الممارسات المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات لا سيما في مجال المنظومة المالية، و"قمة المستقبل للابتكار" التي تتناول أهمية الابتكار لدفع الحلول المستدامة في مواجهة التحديات الملحة الراهنة والمستقبلية إلى جانب معرض "جيتكس"، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم.

مستقبل الحياد الكربوني

وضمن مساعي دبي للتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 للإمارة لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ولتحقيق ذلك، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على مراحل، لإنتاج 5000 ميجاوات من تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وسيسهم المجمّع عند اكتماله في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وفي إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على الاستفادة من أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض، أطلقت الهيئة بنجاح في إبريل الماضي قمرها الاصطناعي النانوي الثاني "ديوا سات-2" على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في إنجاز جديد يؤكد ريادة دبي في استخدام تقنيات الفضاء لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه

وفي يوليو الماضي، تم تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية، وبكلفة أربعة مليارات درهم، بما يعكس ترسيخ ريادة دبي في مجال استدامة البيئة وتعزيز توجهها الاستراتيجي في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ترجمةً لرؤى القيادة الرشيدة بأن تكون دبي بين أكثر مدن العالم استدامة.

وتواصل دبي العمل بعزيمة وإصرار كاملين على أن يكون المستقبل أفضل وأجمل كما يريده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولتكون دبي دائماً النموذج والقدوة في تسريع خطوات تنمية شاملة هدفها سعادة الإنسان ورفاهه وتقدمه، لتتواصل الإنجازات والنجاحات لكي تستمر معها في تقدمها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية كمدينة صانعة للأمل والمستقبل المشرق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز