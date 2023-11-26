ترقب الإفراج عن مزيد من الرهائن والمعتقلين في ثالث أيام الهدنة بين إسرائيل وحماس

يُرتقب الأحد إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الثالث من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس والذي يتزامن مع مساعدات تدخل الى القطاع المحاصر حيث "الوضع خطير"، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين.

وتتصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد سبعة أسابيع من قصف إسرائيلي مكثف ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة (حماس) على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وأكدت حركة حماس اليوم أن أربعة من قادتها بينهم عضو في مجلسها العسكري، قضوا في القتال مع الجيش الإسرائيلي.

في المجموع، سلّمت حركة حماس يومي الجمعة والسبت الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 26 رهينة إسرائيلية يحمل بعضهم جنسية أخرى، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 أسيرا فلسطينيا. وكل المفرج عنهم هم من النساء والأطفال.

كما أطلقت حماس على مدى اليومين الماضيين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين، في إجراء لم يكن مدرجا في الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي تمّ بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، على الإفراج عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة للهدنة القابلة للتجديد.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية مساء السبت إلى تسلّمها لائحة بالمخطوفين الذين يُفترض أن يُطلق سراحهم الأحد، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية بشأنهم، أو موعد حصول عملية الإفراج.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن خلال هجوم حماس ونقلوا الى داخل قطاع غزة.

ويقبع في السجون الإسرائيلية قرابة سبعة آلاف معتقل فلسطيني، وفق أرقام نادي الأسير الفلسطيني.

واندلعت الحرب بعد الهجوم المباغت لحركة حماس الذي أودى بحياة نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المدنيين، قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، تشنّ إسرائيل قصفاً مكثفاً على القطاع يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع. وتسبّب القصف، وفق حكومة حماس، بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل.

حرب نفسية

وجاء الإفراج عن الرهائن السبت بعد تأخير لساعات قالت حماس إن سببه عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق. ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دورون سبيلمان ذلك، مشيرا الى أن حماس تعتمد "تكتيك المماطلة" في إطار "الحرب النفسية".

وأفرجت الحركة في وقت متأخر عن 17 شخصا. ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، شريط فيديو يظهر 13 إسرائيليا وأربعة تايلانديين يستقلون سيارات دفع رباعي تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر قبل منتصف الليل.

وظهرت في الفيديو فتاة تمشي مستخدمة عكازين وغطت كاحلها بضمادات ومُدّدت على نقالة في إحدى السيارات. ولوّح بعض المفرج عنهم بأيديهم لمقاتلي القسام الملثمين الذين ردّوا التحية.

وخرج المفرج عنهم عبر معبر رفح الى مصر حيث ساروا مسافة قصيرة قبل الوصول الى معبر كرم أبو سالم الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل. من هناك دخلوا إسرائيل حيث نقلوا في طوافات الى مركز شيبا الطبي بمدينة رمات غان. بموجب الاتفاق، يتسلمهم الأمن الإسرائيلي فور وصولهم الى أراض مصرية.

وأظهر شريط فيديو لفرانس برس وصول حافلات تنقل الرهائن بمرافقة أمنية الى المركز الطبي، وأغلقت خلفها ستارة عملاقة.

ومن بين الرهائن المفرج عنهم، مايا ريغيف (21 عاما) التي خُطفت مع شقيقها إيتاي (18 عاما) أثناء محاولتهما الفرار من مهرجان موسيقي كان مقاما قرب الحدود مع قطاع غزة يوم الهجوم. وسبق أن ظهرت الشابة وشقيقها في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقيّدَين في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة.

وقالت والدتها ميريت في بيان أصدره منتدى عائلات الرهائن "أنا سعيدة جدا لأن مايا على وشك الانضمام إلينا. لكن قلبي حزين لأن ابني إيتاي لا يزال لدى حماس في غزة".

وأفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 364 شخصا خلال هجوم حماس على هذا الحفل. ومايا ريغيف هي أول المفرج عنهم من بين المشاركين الذين خُطفوا خلال المهرجان.

ومن بين الرهائن المفرج عنهم أيضا الفتاة الإيرلندية الإسرائيلية إيميلي هاند البالغة تسع سنوات، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في بيان، متحدثا عن "يوم فرح وارتياح عارمين".

وأعربت برلين فجر الأحد عن ارتياحها لإطلاق أربعة من الألمان الإسرائيليين، ما يرفع إلى ثمانية عدد رعاياها المفرج عنهم منذ الجمعة.

وتمكّن جميع الرهائن الذين أطلق سراحهم السبت من ملاقاة عائلاتهم، فيما نُقِل شخص واحد فقط إلى المستشفى، وفق الجيش الإسرائيلي.

حياة السجن لا تُحتمل

في المقابل، عمّت الاحتفالات شوارع الضفة الغربية المحتلة احتفاء بالفلسطينيين المفرج عنهم.

واحتشد الآلاف في ساحة مدينة البيرة احتفاء بعودة الأسرى الذين كان الفتية منهم يرتدون زيا رياضيا رماديا من السجن، ووضع بعضهم الكوفية على أكتافهم، وفق فيديو لفرانس برس.

ووصل المفرج عنهم على متن حافلة تابعة للصليب الأحمر، وعانقوا أقاربهم وأصدقاءهم الذين حملوهم على أكتافهم وساروا بهم في الشوارع. ورفع المحتشدون الأعلام الفلسطينية ورايات فتح وحماس، وهتفوا بشعارات مؤيدة لقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وقالت ميسون الجبالي التي أمضت ثمانية أعوام خلف القضبان من أصل حكم بسجنها 15 عاما بعد طعنها جندية إسرائيلية "كان وضعنا في السجن صعبا جدا، وكانت الحياة في السجن لا تحتمل نهائيا".

وأضافت "أخذوا منا كل الأدوات وضيّقوا علينا كثيرا... لم نعد نخرج ولا نتنفّس ولا نشمّ الهواء".

في القدس الشرقية المحتلة، عانقت إسراء جعابيص (38 عاما) أفراد عائلتها بحرارة وتأثر بالغ بعيد وصولها الى منزلهم.

وتعد جعابيص من أبرز المفرج عنهم، وهي أدينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز إسرائيلي في العام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي إسرائيلي، وحكم عليها بالسجن 11 عاما. وعانت جعابيص من حروق بالغة خصوصا في الوجه، وتعدّ من "أخطر الحالات الطبية بين الأسيرات"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وقالت وهي تعانق ابنها معتصم "أوجاعي مرئية، لا داعي لأن أحكي عنها، غير أوجاعي من ناحية المشاعر والأحاسيس والشوق للأهل. لكن هذه هي ضريبة السجن للسجين، وضريبة المحبة الشوق والحنين".





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