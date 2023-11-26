كتائب القسام تنعى 4 من قادتها العسكريين في غزة

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ«حماس»، اليوم، أربعة من قادتها، بينهم عضو في مجلسها العسكري، قضوا في الحرب التي تخوضها منذ أسابيع ضد إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت، في بيان: «تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال، وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبو أنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال»، إضافة إلى «الشهداء القادة: وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام، الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى»، وهي التسمية التي أطلقتها حماس على الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في 7 أكتوبر، وأشعل شرارة الحرب بين الطرفين.

وأدرجت الولايات المتحدة اسم الغندور عام 2017 على قائمة الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في حينه، إلى أنه كان عضواً في مجلس شورى الحركة، متهمةً إياه بالضلوع في «العديد من الهجمات الإرهابية»، بما فيها هجوم في عام 2006 على نقطة عسكرية إسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، أدى الى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح أربعة.

وتمّ خلال الهجوم أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس أعواماً، قبل أن تفرج عنه عام 2011 في صفقة تبادل أطلقت بموجبها إسرائيل 1027 معتقلاً فلسطينياً، منهم يحيى السنوار، الرئيس الحالي للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة.

ولم تذكر كتائب القسام تفاصيل بشأن الأدوار العسكرية للقادة الثلاثة الذين نعتهم إلى جانب الغندور. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الى أن صيام كان مسؤولاً عن وحدات إطلاق الصواريخ.

وتعهدت الكتائب، في بيانها: «أن نواصل طريقهم، وأن تكون دماؤهم نوراً للمجاهدين، وناراً على المحتلين».

وأتى الاعلان عن مقتل القياديين الأربعة في ثالث أيام الهدنة بين إسرائيل وحماس، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

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