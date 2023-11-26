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وفاة تيري فينابلز مدرب برشلونة ومنتخب إنجلترا السابق

11/26/2023 8:00:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توفي تيري فينابلز المدرب السابق لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم عن 80 عاما بعد صراع مع المرض أمس السبت.

وقالت أسرة فينابلز في بيان "نشعر بحزن بالغ بسبب وفاة زوج وأب رائع رحل في سلام أمس بعد صراع طويل مع المرض".

وسبق لفينابلز أيضا تدريب عدد من الأندية من بينها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

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