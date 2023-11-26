وفاة تيري فينابلز مدرب برشلونة ومنتخب إنجلترا السابق

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي تيري فينابلز المدرب السابق لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم عن 80 عاما بعد صراع مع المرض أمس السبت.
وقالت أسرة فينابلز في بيان "نشعر بحزن بالغ بسبب وفاة زوج وأب رائع رحل في سلام أمس بعد صراع طويل مع المرض".
وسبق لفينابلز أيضا تدريب عدد من الأندية من بينها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
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