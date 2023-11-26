((أكديما)) و((إيبيكو)) تقتربان من إنهاء إجراءات تأسيس مصنع الخامات الدوائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((إيبيكو)) تستهدف حصة تتراوح بين 20 و25% من المصنع الجديد
اقتربت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ((أكديما))، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ((إيبيكو)) من الانتهاء من إجراءات تأسيس مصنع متعدد الأغراض متخصص فى صناعة الخامات الدوائية، تصل فيه حصة ((أكديما)) إلى 50%.
أكد عبدالرحيم غريب، مدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ((إيبيكو))، أن الشركة سيكون لها حصة تتراوح بين 20 و25%، من الكيان الجديد، الذى يستهدف توفير حصة كبيرة من الخامات التى تقوم الدولة باستيرادها لتخفيف الضغط على العملة المحلية.
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أضاف فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الإنشاءات واستيراد الماكينات ستبدأ مع النصف الثانى من العام المقبل، على أقصى تقدير، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 160 مليون دولار.
يأتى ذلك فى إطار إطلاق الحكومة المصرية منذ نحو عامين، لمشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء والذى يهدف لترسيخ التصنيع المحلى للأدوية، والتى تدفع نحو التوسع بإنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية. اقرأ أيضا: ((إيبيكو)) تستهدف 4.8 مليار جنيه إيرادات خلال العام الحالى
أضاف غريب، أن ((إيبيكو))، تستقبل فى الوقت الحالى ماكينات ومعدات مصنعها رقم 3 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، الذى سيزيد مساحة المصانع الثلاثة إلى 135 ألف متر مربع، على أن يتخصص المصنع الذى تنتهى الإنشاءات الخاصة به مطلع العام المقبل، فى إنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية Biosimilars & Biologicals.
أوضح أنه تم تركيب جزء كبير من الماكينات حتى الآن، وسيكون المصنع جاهزًا بشكل نهائى بحلول الربع الثانى من العام المقبل، وبحسب الموقع الرسمى للشركة، فإن مصنع ((إيبيكو 3)) سيكون الأول فى الشرق الأوسط الذى يتم إنشاء المناطق الإنتاجية الحيوية فيه بأسلوب المصانع سابقة التركيب والتجهيز بالخارج عبر شركة سويدية، بالتنسيق مع شركة رواد الهندسة الحديثة، المنفذة للمبانى الخرسانية للمصنع.كما سيتوافر فى المصنع تكنولوجيا عالمية متخصصة فى إنتاج الادوية الحيوية بشكل تام، بداية من الخلايا المعدلة وراثيًا، ثم إنتاج المادة الخام الفعالة، وصولًا إلى المنتج النهائى تام الصنع.
بحسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد كيلانى، رئيس الشركة، تبلغ استثمارات مصنع ((إيبيكو 3)) نحو 100 مليون دولار وسيقام على مساحة 10.5 ألف متر مربع.
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