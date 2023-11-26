((أكديما)) و((إيبيكو)) تقتربان من إنهاء إجراءات تأسيس مصنع الخامات الدوائية

اقتربت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ((أكديما))، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ((إيبيكو)) من الانتهاء من إجراءات تأسيس مصنع متعدد الأغراض متخصص فى صناعة الخامات الدوائية، تصل فيه حصة ((أكديما)) إلى 50%.

أكد عبدالرحيم غريب، مدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ((إيبيكو))، أن الشركة سيكون لها حصة تتراوح بين 20 و25%، من الكيان الجديد، الذى يستهدف توفير حصة كبيرة من الخامات التى تقوم الدولة باستيرادها لتخفيف الضغط على العملة المحلية.

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أضاف فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الإنشاءات واستيراد الماكينات ستبدأ مع النصف الثانى من العام المقبل، على أقصى تقدير، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 160 مليون دولار.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق الحكومة المصرية منذ نحو عامين، لمشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء والذى يهدف لترسيخ التصنيع المحلى للأدوية، والتى تدفع نحو التوسع بإنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.

أضاف غريب، أن ((إيبيكو))، تستقبل فى الوقت الحالى ماكينات ومعدات مصنعها رقم 3 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، الذى سيزيد مساحة المصانع الثلاثة إلى 135 ألف متر مربع، على أن يتخصص المصنع الذى تنتهى الإنشاءات الخاصة به مطلع العام المقبل، فى إنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية Biosimilars & Biologicals.

أوضح أنه تم تركيب جزء كبير من الماكينات حتى الآن، وسيكون المصنع جاهزًا بشكل نهائى بحلول الربع الثانى من العام المقبل، وبحسب الموقع الرسمى للشركة، فإن مصنع ((إيبيكو 3)) سيكون الأول فى الشرق الأوسط الذى يتم إنشاء المناطق الإنتاجية الحيوية فيه بأسلوب المصانع سابقة التركيب والتجهيز بالخارج عبر شركة سويدية، بالتنسيق مع شركة رواد الهندسة الحديثة، المنفذة للمبانى الخرسانية للمصنع.كما سيتوافر فى المصنع تكنولوجيا عالمية متخصصة فى إنتاج الادوية الحيوية بشكل تام، بداية من الخلايا المعدلة وراثيًا، ثم إنتاج المادة الخام الفعالة، وصولًا إلى المنتج النهائى تام الصنع.

بحسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد كيلانى، رئيس الشركة، تبلغ استثمارات مصنع ((إيبيكو 3)) نحو 100 مليون دولار وسيقام على مساحة 10.5 ألف متر مربع.