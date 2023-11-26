طنجة المتوسط المغربي يقترب من قائمة أكبر 20 ميناء في العالم

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن يدخل“المركب المينائي طنجة المتوسط” قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يصنف حالياً 23 دولياً، بحسب أحمد بنيس مدير عام المناطق الاقتصادية في“طنجة المتوسط” في مقابلة مع“الشرق” على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية.

يقع“المركب المينائي” على مضيق جبل طارق شمالي المغرب، ويمثل مركزاً لوجيستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل 9 ملايين حاوية، وتتولى“الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.

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بلغت مناولة الحمولات في الميناء نحو 107 مليون طن خلال العام الماضي، بنمو نسبته 6% على أساس سنوي. ويمثل هذا الحجم 54% من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.

14 مليار دولار

يضم“طنجة المتوسط” مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها ألفا هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، وتوفر حوالي 100 ألف وظيفة.

أوضح أحمد بنيس خلال المقابلة أن الشركات في المناطق الاقتصادية لـ”طنجة المتوسط”، تعمل في قطاعات عدة وعلى رأسها السيارات، حيث تضم هذه المناطق أكبر مصنع لشركة“رينو” الفرنسية للسيارات في أفريقيا، إضافة إلى قطاعات الطيران والصناعات الغذائية والإلكترونيات والنسيج والتجزئة.

استقطبت المناطق الاقتصادية في طنجة خلال العام الماضي استثمارات صناعية جديدة خاصة بقيمة 2.2 مليار درهم (218 مليون دولار)، بدعم من عملية الربط بين“المركب المينائي” وشمال أوروبا التي تستغرق 3 أيام، وإلى أميركا 10 أيام، فضلاً عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة لنقل البضائع إلى جميع المناطق داخل الغرب.

يراهن المغرب على تسريع عملية تجهيز المساحة المتبقية من هذه المناطق الاقتصادية والبالغ 3 آلاف هكتار، لجذب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على مكانة“المركب المينائي” العالمية في ظل المنافسة القوية من موانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط.

مناطق اقتصادية أفريقية

في عام 2015، بادر“طنجة المتوسط” إلى تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية (AEZO)، والتي تضم في عضويتها 85 منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية. وقال بنيس إن هناك 220 منطقة اقتصادية في القارة اليوم، مقامة على مساحة إجمالية تبلغ 140 ألف هكتار، مع حجم استثمارات يبلغ 5 مليارات دولار، معتبراً أن هذا العدد غير كاف.

يُصنف أكبر ميناء في المغرب كأول منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد جبل علي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للسنة الخامسة على التوالي من حيث حجم الحاويات، بحسب أحمد بنيس.

تهدف المنظمة إلى تطوير نماذج خاصة بالمناطق الاقتصادية الأفريقية تتناسب مع الأوضاع محلياً، عوضاً عن تطبيق نماذج من آسيا أو أوروبا أو أميركا. ونوه أحمد بنيس بأن تطوير هذه المناطق، هو السبيل لجذب استثمارات جديدة وتسريع وتيرة التصنيع في القارة، والاستجابة للتطور الديمغرافي، مع توقع بلوغ عدد سكان القارة 2.5 مليار نسمة في غضون الأعوام الـ20 المقبلة.

اقتصاد الشرق