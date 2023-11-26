أدوبي: مبيعات قياسية في الولايات المتحدة خلال بلاك فرايداي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفاد موقع“أدوبي أناليتيكس” (Adobe Analytics) بأن إنفاق المتسوقين عبر الإنترنت في يوم“الجمعة السوداء” أو“بلاك فرايداي” (Black Friday) في الولايات المتحدة سجّل مستوى قياسياً بلغ 9.8 مليار دولار، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لتجار التجزئة الذين يواجهون توقعات مبيعات ضعيفة خلال موسم العطلات.
ساعد الطلب على الإلكترونيات والساعات الذكية وأجهزة التلفاز والمعدات الصوتية، على تعزيز المبيعات عبر الإنترنت لهذا اليوم بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي. زاد المستهلكون ميزانياتهم المخصصة للتسوق عبر الاعتماد على خيارات“اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والتي زادت بنسبة 72% مقارنة بالأسبوع السابق لعيد الشكر.
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تعكس هذه الزيادة انتعاشاً في المبيعات إذا ما قورنت بموسم العطلات في العام الماضي، عندما ضرب التضخم المرتفع جيوب المستهلكين وقدّم تجار التجزئة حسومات كبيرة للتخلص من المخزون المتضخم لديهم. لكن، في العام الحالي، يُقدّم التسوق خلال موسم العطلات مؤشراً على مرونة المستهلك الأميركي في ظل تضاؤل المدخرات التي اتسمت بها حقبة وباء كوفيد، وفي ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً.
زادت المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بنسبة 9% على أساس سنوي بحسب مقياس منفصل لشركة“سيلز فورس” (Salesforce Inc)، مع زيادة مبيعات الأحذية والسلع الرياضية والمنتجات الصحية والتجميلية بشكل خاص، فيما حظيت الملابس والأدوات المنزلية والمنتجات التجميلية بأكبر الخصومات.
سايبر مونداي
يمكن لهذه المبيعات عبر الإنترنت خلال الأيام التي تسبق“إثنين الإنترنت” أو“سايبر مونداي” (Cyber Monday) يوم غد الإثنين في 27 نوفمبر، أن تقدّم للشركات صورة مبدئية عن أداء المبيعات في موسم العطلات، في وقت تنتظر فيه بيانات أبطأ في ما يتعلق بالمتاجر التقليدية. ومع ذلك، فإن التوقعات الأولية لشهري نوفمبر وديسمبر تشير إلى نمو ضعيف في المبيعات.
كانت“سيلز فورس” قد توقعت أن تنمو المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو في 5 أعوام على الأقل. أما شركة“أدوبي” فتتوقع نمو إيرادات المبيعات 4.8%، وهو ما يقل بكثير عن متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة ما قبل الوباء، والبالغ 13%. تجري الشركتان تحليلات على أنواع مختلفة من التعاملات، وهو ما يفسّر تباين الأرقام بينهما.
قالت شركة“شوبيفاي” (Shopify Inc)، وهي منصة تجارة إلكترونية مقرها في كندا، إن مبيعات“بلاك فرايداي” العالمية زادت بنسبة 22%، بقيادة الملابس ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.
اقتصاد الشرق
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