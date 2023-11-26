أدوبي: مبيعات قياسية في الولايات المتحدة خلال بلاك فرايداي

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد موقع“أدوبي أناليتيكس” (Adobe Analytics) بأن إنفاق المتسوقين عبر الإنترنت في يوم“الجمعة السوداء” أو“بلاك فرايداي” (Black Friday) في الولايات المتحدة سجّل مستوى قياسياً بلغ 9.8 مليار دولار، وهو ما يعطي إشارة إيجابية لتجار التجزئة الذين يواجهون توقعات مبيعات ضعيفة خلال موسم العطلات.

ساعد الطلب على الإلكترونيات والساعات الذكية وأجهزة التلفاز والمعدات الصوتية، على تعزيز المبيعات عبر الإنترنت لهذا اليوم بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي. زاد المستهلكون ميزانياتهم المخصصة للتسوق عبر الاعتماد على خيارات“اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والتي زادت بنسبة 72% مقارنة بالأسبوع السابق لعيد الشكر.

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تعكس هذه الزيادة انتعاشاً في المبيعات إذا ما قورنت بموسم العطلات في العام الماضي، عندما ضرب التضخم المرتفع جيوب المستهلكين وقدّم تجار التجزئة حسومات كبيرة للتخلص من المخزون المتضخم لديهم. لكن، في العام الحالي، يُقدّم التسوق خلال موسم العطلات مؤشراً على مرونة المستهلك الأميركي في ظل تضاؤل المدخرات التي اتسمت بها حقبة وباء كوفيد، وفي ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً.

زادت المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بنسبة 9% على أساس سنوي بحسب مقياس منفصل لشركة“سيلز فورس” (Salesforce Inc)، مع زيادة مبيعات الأحذية والسلع الرياضية والمنتجات الصحية والتجميلية بشكل خاص، فيما حظيت الملابس والأدوات المنزلية والمنتجات التجميلية بأكبر الخصومات.

سايبر مونداي

يمكن لهذه المبيعات عبر الإنترنت خلال الأيام التي تسبق“إثنين الإنترنت” أو“سايبر مونداي” (Cyber Monday) يوم غد الإثنين في 27 نوفمبر، أن تقدّم للشركات صورة مبدئية عن أداء المبيعات في موسم العطلات، في وقت تنتظر فيه بيانات أبطأ في ما يتعلق بالمتاجر التقليدية. ومع ذلك، فإن التوقعات الأولية لشهري نوفمبر وديسمبر تشير إلى نمو ضعيف في المبيعات.

كانت“سيلز فورس” قد توقعت أن تنمو المبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال هذه الفترة مقارنة بالعام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو في 5 أعوام على الأقل. أما شركة“أدوبي” فتتوقع نمو إيرادات المبيعات 4.8%، وهو ما يقل بكثير عن متوسط معدل النمو السنوي خلال فترة ما قبل الوباء، والبالغ 13%. تجري الشركتان تحليلات على أنواع مختلفة من التعاملات، وهو ما يفسّر تباين الأرقام بينهما.

قالت شركة“شوبيفاي” (Shopify Inc)، وهي منصة تجارة إلكترونية مقرها في كندا، إن مبيعات“بلاك فرايداي” العالمية زادت بنسبة 22%، بقيادة الملابس ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.

اقتصاد الشرق