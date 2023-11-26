مقرضو أوبن فايبر يختارون مستشاراً وسط فجوة تمويل بملياري يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختار مقرضو“أوبن فايبر” (Open Fiber) شركة“بي جيه تي بارتنرز” (PJT Partners) لتقديم المشورة في المحادثات مع مشغلة شبكات الاتصالات الإيطالية، بينما تسعى الشركة للاستفادة من الأموال لتغطية فجوة تمويل تبلغ ملياري مليار يورو (2.2 مليار دولار).
اختارت مجموعة من نحو 30 بنكاً“بي جيه تي” لمساعدتهم في المفاوضات، وفق أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
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وقالوا إن“أوبن فايبر” سبق أن سحبت نحو 5 مليارات يورو من خط ائتمان حجمه 7.2 مليار يورو أُتيح في 2021 وتريد الآن الوصول إلى الباقي.
وتضم قائمة البنوك الدائنة مزيجاً من مصارف إيطالية ودولية منها“بانكو بي بي إم” (Banco BPM) و”بي إن بي باريبا” (BNP Paribas) و”إنتيسا سانباولو” (Intesa Sanpaolo) و”يونيكريديت” (UniCredit).
قالت المصادر إن تعيين“بي جيه تي” ليس رسمياً بعد، مضيفين أن التشكيل النهائي للمستشارين العاملين مع البنوك قد يتغير.
مساعٍ لتمويل جهود التوسع
قال الأشخاص المطلعون إن“أوبن فايبر” تسعى إلى الوصول إلى المزيد من خطوط الائتمان بينما تواجه إنفاقاً أعلى من المتوقع لجلب الشبكة إلى المناطق الريفية في إيطاليا.
وأضافوا أن البنوك قد تطلب شكلاً من أشكال تقاسم الأعباء مع مساهمي“أوبن فايبر” للسماح للشركة بالوصول إلى الأموال الإضافية.
وبشكل منفصل، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن بعض البنوك الدولية ذات التعرض المحدود للشركة تدرس الآن بيع حيازاتها.
من جهته، رفض متحدث باسم“أوبن فايبر” التعليق. ولم يستجب ممثل”بي جيه تي” لطلبات التعليق.
تملك“سي دي بي إيكويتي” (CDP Equity)، الذراع الاستثمارية للبنك الحكومي“كاسا ديبوست إي بريستيتي” (Cassa Depositi e Prestiti) حصة مسيطرة في“أوبن فايبر”. أما نسبة الـ40% المتبقية من الأسهم فتمتلكها شركة مرتبطة بـ”ماكواري غروب” (Macquarie Group).
وتركز الشركة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيطالية.
من المنتظر أن تحصل“أوبن فايبر” على 540 مليون يورو للمساعدة في تعزيز الربط في مناطق بإيطاليا يُعتبر الاستثمار فيها أقل ربحية، حسبما ذكرت صحيفة“كورييري ديلا سيرا” أمس السبت. ووافق مجلس إدارة“إنفراتيل إيطاليا” (Infratel Italia)، وهي شركة حكومية مسؤولة عن تضييق الفجوة الرقمية في جميع أنحاء إيطاليا، على دفعة مقدمة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي من الجائحة“نيكست جينيريشن إي يو” (NextGenerationEU) لمشغلي شبكات الاتصالات ومن بينها“تيليكوم إيطاليا” (Telecom Italia).
وكانت“أوبن فايبر” قد أعلنت العام الماضي عن مبيعات قاربت 470 مليون يورو وخسارة صافية بـ162 مليون يورو.
وفي سبتمبر، عيّنت الشركة جوزيبي جولا رئيساً تنفيذياً، الخبير المخضرم في القطاع والذي قام منذ قرابة عقد بإعادة هيكلة ديون ثالث أكبر شركة للهاتف المحمول في إيطاليا والتي كانت تعرف سابقاً باسم“ويند تليكوميونيكاتسيوني” (Wind Telecomunicazioni) والبالغة نحو 10 مليارات يورو.
اقتصاد الشرق
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