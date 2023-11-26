مقرضو أوبن فايبر يختارون مستشاراً وسط فجوة تمويل بملياري يورو

MENAFN - Al-Borsa News) اختار مقرضو“أوبن فايبر” (Open Fiber) شركة“بي جيه تي بارتنرز” (PJT Partners) لتقديم المشورة في المحادثات مع مشغلة شبكات الاتصالات الإيطالية، بينما تسعى الشركة للاستفادة من الأموال لتغطية فجوة تمويل تبلغ ملياري مليار يورو (2.2 مليار دولار).

اختارت مجموعة من نحو 30 بنكاً“بي جيه تي” لمساعدتهم في المفاوضات، وفق أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

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وقالوا إن“أوبن فايبر” سبق أن سحبت نحو 5 مليارات يورو من خط ائتمان حجمه 7.2 مليار يورو أُتيح في 2021 وتريد الآن الوصول إلى الباقي.

وتضم قائمة البنوك الدائنة مزيجاً من مصارف إيطالية ودولية منها“بانكو بي بي إم” (Banco BPM) و”بي إن بي باريبا” (BNP Paribas) و”إنتيسا سانباولو” (Intesa Sanpaolo) و”يونيكريديت” (UniCredit).

قالت المصادر إن تعيين“بي جيه تي” ليس رسمياً بعد، مضيفين أن التشكيل النهائي للمستشارين العاملين مع البنوك قد يتغير.

مساعٍ لتمويل جهود التوسع

قال الأشخاص المطلعون إن“أوبن فايبر” تسعى إلى الوصول إلى المزيد من خطوط الائتمان بينما تواجه إنفاقاً أعلى من المتوقع لجلب الشبكة إلى المناطق الريفية في إيطاليا.

وأضافوا أن البنوك قد تطلب شكلاً من أشكال تقاسم الأعباء مع مساهمي“أوبن فايبر” للسماح للشركة بالوصول إلى الأموال الإضافية.

وبشكل منفصل، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن بعض البنوك الدولية ذات التعرض المحدود للشركة تدرس الآن بيع حيازاتها.

من جهته، رفض متحدث باسم“أوبن فايبر” التعليق. ولم يستجب ممثل”بي جيه تي” لطلبات التعليق.

تملك“سي دي بي إيكويتي” (CDP Equity)، الذراع الاستثمارية للبنك الحكومي“كاسا ديبوست إي بريستيتي” (Cassa Depositi e Prestiti) حصة مسيطرة في“أوبن فايبر”. أما نسبة الـ40% المتبقية من الأسهم فتمتلكها شركة مرتبطة بـ”ماكواري غروب” (Macquarie Group).

وتركز الشركة على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيطالية.

من المنتظر أن تحصل“أوبن فايبر” على 540 مليون يورو للمساعدة في تعزيز الربط في مناطق بإيطاليا يُعتبر الاستثمار فيها أقل ربحية، حسبما ذكرت صحيفة“كورييري ديلا سيرا” أمس السبت. ووافق مجلس إدارة“إنفراتيل إيطاليا” (Infratel Italia)، وهي شركة حكومية مسؤولة عن تضييق الفجوة الرقمية في جميع أنحاء إيطاليا، على دفعة مقدمة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي من الجائحة“نيكست جينيريشن إي يو” (NextGenerationEU) لمشغلي شبكات الاتصالات ومن بينها“تيليكوم إيطاليا” (Telecom Italia).

وكانت“أوبن فايبر” قد أعلنت العام الماضي عن مبيعات قاربت 470 مليون يورو وخسارة صافية بـ162 مليون يورو.

وفي سبتمبر، عيّنت الشركة جوزيبي جولا رئيساً تنفيذياً، الخبير المخضرم في القطاع والذي قام منذ قرابة عقد بإعادة هيكلة ديون ثالث أكبر شركة للهاتف المحمول في إيطاليا والتي كانت تعرف سابقاً باسم“ويند تليكوميونيكاتسيوني” (Wind Telecomunicazioni) والبالغة نحو 10 مليارات يورو.

اقتصاد الشرق